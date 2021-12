Le gouvernement australien donne son feu vert à six réformes crypto de premier plan au monde | Cryptomonnaie

Le gouvernement australien envisage sérieusement le déploiement de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) et a soutenu de nombreuses propositions de crypto-réglementation prospectives dans le cadre d’un nouveau « plan de réforme des paiements et de la cryptomonnaie ».

Le trésorier Josh Frydenberg a déclaré que les réformes « placeraient fermement l’Australie parmi une poignée de pays chefs de file dans le monde ».

Le plan de réforme serait le plus grand bouleversement du système de paiement australien depuis les années 1990, avec une partie du travail de base lié à la cryptomonnaie établi par les propositions innovantes avancées par un comité sénatorial australien en septembre.

Selon l’Australian Financial Review, le gouvernement est favorable à six des neuf réformes proposées par le comité sénatorial, notamment un régime de licence pour les échanges crypto, des lois régissant les organisations autonomes décentralisées et un régime d’accès commun pour les nouvelles plateformes de paiement.

Deux propositions relatives à la conformité fiscale et financière ont été soumises à leurs organismes gouvernementaux respectifs pour examen, tandis que le gouvernement a rejeté une autre proposition liée aux réductions d’impôt sur les mines d’énergie renouvelable Bitcoin.

Le trésorier et chef adjoint du Parti libéral, Josh Frydenberg, a présenté les plans du gouvernement en matière de réglementation de la cryptomonnaie, de taxation et de CBDC dans un discours prononcé aujourd’hui devant la Chambre de commerce Australie-Israël (AICC).

« Ce qui est clair, c’est que si nous adoptons ces développements, l’Australie a une énorme opportunité de capitaliser sur la convergence entre la finance et la technologie », a-t-il déclaré.

Concernant les CBDC, une source gouvernementale non identifiée a déclaré à The Australian le 7 décembre qu’une échelle de vente au détail « RBA [Reserve Bank of Australia] adossé au Bitcoin ou à la crypto-monnaie » est actuellement à l’étude et sera un élément clé de la réforme réglementaire du gouvernement sur les paiements numériques.

Lors de son discours de l’AICC, Frydenberg s’est exprimé avec optimisme sur la réforme des actifs crypto :

« Pour les entreprises, ces réformes permettront de remédier à l’ambiguïté qui peut exister sur le traitement réglementaire et fiscal des actifs crypto et des nouvelles méthodes de paiement. Ce faisant, cela suscitera encore plus d’intérêt des consommateurs, facilitera encore plus de nouveaux entrants et permettra encore plus d’innovation. »

« Pour les consommateurs, ces changements établiront un cadre réglementaire pour étayer leur utilisation croissante des actifs crypto et clarifier le traitement des nouvelles méthodes de paiement », a-t-il ajouté.

Une proposition du comité sénatorial que le gouvernement semble devoir ignorer est la réduction d’impôt de 10 % pour les mineurs de Bitcoin (BTC) qui utilisent des énergies renouvelables. Michael Harris, responsable du développement de l’entreprise à la bourse locale Swyftx, a déclaré à Cointelegraph :

« Nous pensons que c’était une considération politique. La réalité est qu’il sera probablement difficile pour un gouvernement de séparer une industrie comme l’exploitation minière BTC des autres consommateurs d’énergie, quelle que soit l’intention louable.

Cependant, Harris a déclaré que dans l’ensemble, « les bruits émanant du gouvernement en ce moment sont prometteurs », car le gouvernement semble avoir reconnu la nécessité d’introduire des lois sur la protection des consommateurs sans étouffer l’innovation.

« Le diable sera cependant dans les détails et nous tenons particulièrement à éviter un système qui réduit le choix des clients en empilant les cartes en faveur des grands acteurs financiers traditionnels. »

Le sénateur favorable à la cryptomonnaie Andrew Bragg, qui a conduit les récentes propositions de cryptomonnaie, a déclaré à Cointegraph dans un communiqué que le plan de réforme de la crypto et de la fintech de Frydenberg mettra « l’Australie sur la carte technologique » :

« L’Australie sera un centre de cryptomonnaie de premier plan dans le cadre du plan du trésorier. Les consommateurs australiens bénéficieront également de nouvelles règles de protection des consommateurs.

« Le monde regarde l’Australie qui établit désormais la norme mondiale pour la réforme de la cryptomonnaie, des paiements et du portefeuille numérique », a-t-il ajouté.

Caroline Bowler, PDG des marchés locaux de l’échange crypto BTC, a salué les réformes, les qualifiant de « pas en avant majeur pour mettre à niveau le cadre réglementaire australien unique en temps réel ».

« C’est formidable de voir que les lacunes de la réglementation australienne concernant les produits financiers numériques et les échanges qui les soutiennent sont enfin comblées au plus haut niveau d’autorité, et le gouvernement de coalition ne recule pas devant les gros problèmes liés à la cryptomonnaie, aux paiements et de-banking », a-t-elle déclaré.