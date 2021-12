Cardano Prix Prediction: ADA risque de nouvelles pertes alors que la croix de la mort se profile | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est au bord de l’effondrement alors que le jeton fait face à un élan affaibli.

Le tueur d’Ethereum est tombé en dessous d’un niveau de support critique, suggérant une prédiction pessimiste pour ADA.

Cardano doit récupérer 1,40 $ pour invalider la perspective baissière.

Le prix de Cardano continue de souffrir d’un ralentissement car ADA ne parvient pas à rebondir après le krach du marché de la cryptomonnaie. Le tueur d’Ethereum pourrait baisser car les traders dominent le marché après que le jeton soit tombé en dessous d’un niveau de support important.

Le prix de Cardano fait face à un effondrement imminent

Le prix de Cardano est tombé en dessous de la limite inférieure du canal parallèle descendant sur le graphique journalier, suggérant que l’ADA pourrait avoir plus de marge pour glisser. La tranche sous le schéma graphique dominant indique que le tueur d’Ethereum pourrait chuter de 34% vers 0,91 $.

La première cible pour les traders ADA est au plus bas du 4 août à 1,32 $, puis au plus bas du 28 juillet à 1,25 $, coïncidant avec la ligne de support donnée par l’indicateur d’inversion de la dynamique (MRI). Cette zone devrait servir de ligne de défense fiable pour le prix Cardano.

Cependant, si le prix de Cardano continue de perdre de son élan, le jeton pourrait chuter vers le plus bas du 23 juin à 1,10 $ avant de chuter davantage pour atteindre le support psychologique à 1,00 $. Si la pression de vente augmente, ADA pourrait éventuellement atteindre l’objectif pessimiste de 0,91 $.

Les investisseurs doivent noter qu’il y a un croisement mortel sur le graphique journalier, car la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours a croisé la SMA à 200 jours et devrait déclencher une vente massive.

Graphique journalier ADA/USDT

Les traders pourraient inverser la période de sous-performance si le prix Cardano parvient à récupérer la limite inférieure du canal parallèle à 1,40 $ comme support. Cependant, ADA pourrait faire face à des défis difficiles avant sa tentative de reprise.

La zone de résistance suivante pour le prix Cardano est au plus haut du 7 juillet à 1,44 $. Un obstacle supplémentaire apparaîtra au plus haut du 4 juillet à 1,49 $ avant qu’un autre obstacle n’apparaisse à 1,61 $, où convergent le SMA sur 21 jours et le plus haut du 15 juin.

Pour que les traders ADA échappent à la tendance baissière qui prévaut, le prix de Cardano doit également cibler 1,84 $, où le SMA de 50 jours et le SMA de 100 jours se rencontrent et dépassent également 2,10 $, où le SMA de 200 jours et la limite supérieure de la règle technique en vigueur motif coïncident.