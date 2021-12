Sandbox revient à des niveaux clés alors que le prix du SAND se prépare à monter en flèche de 30% | Cryptomonnaie

Sandbox a corrigé 38% par rapport à son plus haut historique et teste à nouveau les planchers de support cruciaux, anticipant un mouvement plus élevé.

Une clôture décisive au-dessus de 5,5 $ confirmera le début d’une tendance haussière et déclenchera une ascension de 22% à 6,77 $.

Si SAND produit un plus bas inférieur à 3,77 $, cela invalidera la thèse haussière.

Sandbox a connu un retracement considérable au cours des dernières semaines par rapport à son record. Le récent recul après le crash éclair du 4 décembre a marqué des niveaux de support critiques et a déclenché une reprise rapide. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du SAND augmente.

Les traders du bac à sable font face à un moment décisif

Le prix du bac à sable a chuté d’environ 38% par rapport à son plus haut historique à 8,48 $ à son niveau actuel de 5,27 $. Au cours de cette descente, le prix SAND a marqué le niveau de retracement de 70,5% à 4,28 $ mais s’en est rapidement éloigné.

Après avoir été rejeté au milieu de la fourchette de négociation et sur la ligne de tendance baissière, SAND montre des signes de hausse. En supposant que Sandbox produise un sommet supérieur à 5,50 $, cela confirmera le début d’une tendance haussière.

Dans cette condition, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix SAND reteste l’obstacle de 6,77 $. La montée de 5,27 $ à 6,77 $ constituerait une ascension de 30 %.

Graphique SAND/USDT sur 4 heures

À l’appui de ces perspectives haussières, le modèle de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours de Santiment, qui oscille autour de -1,7% ou dans la zone d’opportunité. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté SAND au cours du mois dernier.

Une valeur négative indique que la plupart des détenteurs sont confrontés à des pertes, et donc un risque de vente est proche de zéro. De plus, les inversions se produisent généralement après la réinitialisation du MVRV ou la présence dans la zone d’opportunité. Cette évolution rend le retour des traders plus probable.

Graphique SAND MVRV 30 jours

Bien que les choses s’annoncent bien pour SAND d’un point de vue technique et en chaîne, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et se méfier du fait que les grandes transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus ont diminué de 79 %, passant de 1 830 à 476 depuis le 24 novembre. Cette chute suggère que les grandes institutions ou les baleines ne sont pas intéressés par SAND aux niveaux de prix actuels.

SAND grandes transactions

Par conséquent, un pic potentiel de pression de vente qui pousse le prix du bac à sable à produire un plus bas inférieur à 3,77 $ invalidera la thèse haussière. Dans cette situation, SAND pourrait revenir à la fourchette basse à 2,52 $, où il relancera la tendance haussière.