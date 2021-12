Le prix du tueur d’Ethereum, Solana, prévoit des gains de 25% alors que SOL ralentit son retracement | Cryptomonnaie

Le prix de Solana devrait remonter de 25% par rapport à sa position actuelle et retester le niveau de 240 $.

Cependant, les traders pourraient pousser SOL en dessous du plus bas hebdomadaire à 176 $ avant que les acheteurs ne déclenchent une ascension de 35% à 240 $.

Un swing bas en dessous de 163 $ invalidera la thèse haussière.

Les performances des prix de Solana ont été insuffisantes ces derniers temps, en particulier après le krach éclair du 4 décembre. Mais les choses pourraient changer car SOL présente une opportunité d’achat qui pourrait devenir plus attrayante si des traders piégés décident de se joindre à la fête.

Le prix de Solana rivalise pour retester les anciens sommets

Le prix de Solana a augmenté de 14% pour atteindre un sommet à 204 $ entre le 6 et le 7 décembre. Cette montée en puissance n’a pas réussi à collecter les liquidités au-dessus de 207 $ et a depuis retracé 6% à son niveau actuel de 190 $.

Selon l’endroit où les traders décident de faire un retour, SOL cherche à balayer le plus haut à 240 $ et à collecter les liquidités d’achat qui se trouvent au-dessus. A partir de la position actuelle, ce run-up constituerait une ascension de 25%.

Cependant, il est possible que les investisseurs n’aient pas fini de réaliser des bénéfices. Dans une telle situation, le prix Solana pourrait décider de balayer le plus bas hebdomadaire à 176 $ avant de déclencher une hausse. Dans cette situation, SOL visera une montée de 17% à 207 $. Si la pression d’achat continue d’affluer, le « tueur d’Ethereum » pourrait atteindre 228 $ et, éventuellement, l’obstacle de 240 $. Dans ce dernier scénario, un passage de 176 $ à 240 $ représenterait un gain de 35% pour SOL.

Graphique de 4 heures SOL/USDT

Alors que les choses s’améliorent pour Solana, une ventilation du plancher de support de 171 $ indiquera que les acheteurs prennent leur temps pour faire leur retour. Tant que l’élan haussier démarre ici, SOL est dans la zone de sécurité. Cependant, si les traders décident de renverser SOL pour produire un creux inférieur à 163 $, cela invalidera la thèse haussière décrite ci-dessus.