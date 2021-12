Le jeton MATIC de Polygon augmente de 40% au milieu du rebond crypto | Cryptomonnaie

La spéculation monte sur l’incursion de Polygon dans les preuves à connaissance nulle.

Alors que les crypto-monnaies continuaient de se remettre mardi de la vente massive du week-end dernier, la solution de mise à l’échelle Ethereum Polygon était parmi les plus gros gagnants.

MATIC, le jeton natif de la blockchain Polygon, est passé de 1,79 $ lundi matin à 2,50 $ au cours des 24 heures qui ont suivi, soit un gain de près de 40 %. Au moment de la publication, le prix avait depuis plongé à 2,32 $.

L’augmentation s’est produite alors que de plus en plus d’utilisateurs ont pris conscience des coûts inférieurs de Polygon et de sa plus grande efficacité et évolutivité. La spéculation s’est également montée sur ce que la société a appelé une « annonce passionnante », prévue pour le 9 décembre au « jour zk » virtuel de Polygon.

L’événement se concentrera sur les applications des zk-STARK et des preuves à connaissance nulle (ZK), un type de cryptomonnaie qui peut vérifier si une déclaration donnée est vraie sans révéler les données qui la prouvent.

« Je pense que les investisseurs se rendent enfin compte du fait que Polygon est essentiellement un fonds indiciel de solutions de mise à l’échelle Ethereum et le gorille de 800 livres dans le [zero-knowledge] l’espace », a déclaré Dean Thomas, responsable mondial du capital institutionnel de Polygon.

⌛️ Il reste 2 jours… Plus de 5,9 membres se sont inscrits pour #polygonzkday déjà! ➡️ Réservez votre créneau maintenant : https://t.co/nYLpkmKDIx https://t.co/QTMmcJ5Mpt — Polygone | $MATIC – On recrute ! (@0xPolygone) 7 décembre 2021

Polygon est un protocole et un cadre permettant de créer et de connecter des réseaux blockchain compatibles avec Ethereum, offrant un écosystème avec des coûts de transaction inférieurs et des vitesses plus rapides qu’Ethereum.

Zéro connaissance

Les rollups ZK sont une technologie qui aide Ethereum à évoluer sans compromettre la décentralisation et la sécurité de la blockchain.

zkSync de Matter Labs et StarkNet de StarkWare sont deux exemples de solutions de mise à l’échelle Ethereum basées sur ZK. Les deux projets ont également clôturé des tours de financement de 50 millions de dollars en novembre, avec zkSync dirigé par Andreessen Horowitz et StarkNet dirigé par Sequoia Capital.

En août dernier, Polygon a fusionné avec le protocole ZK Hermez dans le cadre d’un accord de 250 millions de dollars, introduisant pour la première fois des capacités de cumul ZK dans Polygon. Polygon a poursuivi en septembre avec un partenariat avec le géant de l’audit Ernst & Young pour créer Polygon Nightfall, un rollup ZK axé sur la confidentialité et destiné à une utilisation en entreprise.

« [Polygon’s] la priorité est d’aider à faire évoluer Ethereum et ZK est le plus gros pari pour y parvenir », a déclaré un porte-parole de Polygon à CoinDesk.

Croissance des utilisateurs

Au cours des dernières semaines, Polygon a également suscité l’intérêt des investisseurs en capital-risque et des investisseurs institutionnels, car la flambée des frais de gaz d’Ethereum a fait fuir les projets vers des blockchains moins chères.

Dans une newsletter envoyée à la communauté ce matin, Polygon a signalé des revenus de réseau sans précédent pour novembre et a atteint plus de 300 000 adresses actives.

Polygon a également enregistré un volume mensuel record de près de 60 millions de dollars sur le marché de jetons non fongibles (NFT) OpenSea le mois dernier.

« Nous sommes considérablement sous-évalués par toutes les mesures, qu’il s’agisse d’utilisateurs actifs quotidiens, de volume de transactions ou de nombre de dapps en cours de construction sur notre plate-forme », a déclaré Thomas à CoinDesk.

Plus tôt ce mois-ci, l’échange décentralisé IDEX a lancé sa v3 sur Polygon, dans le but de lutter contre les frais élevés et les transactions échouées qui ont tourmenté les utilisateurs d’Uniswap d’Ethereum.

Les projets liés aux NFT ou au métaverse sont également transférés vers Polygon en raison des coûts élevés de frappe et de transfert sur Ethereum.

QR codes dans le métaverse pic.twitter.com/WiflxNjznp – Anthony Lee Zhang (@AnthonyLeeZhang) 5 décembre 2021

Le jeton MATIC de Polygon est actuellement la 14e plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 16,2 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

MATIC se négocie toujours en dessous de son prix record de 2,62 $ en mai.