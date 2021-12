Le candidat controversé du contrôleur anti-crypto de Biden se retire | Cryptomonnaie

Saule Omarova s’est retirée de sa nomination au poste de contrôleur de la monnaie au milieu d’un blizzard d’examen minutieux de ses positions sur la cryptomonnaie et la banque.

Le Bureau du contrôleur de la monnaie aux États-Unis fonctionnera avec seulement un contrôleur par intérim pendant un peu plus longtemps après que le candidat du président Biden, Saule Omarova, ait retiré sa candidature du processus de confirmation.

En réponse au retrait d’Omarova, le président Biden a déclaré le 7 décembre que « Saule a été victime d’attaques personnelles inappropriées qui étaient bien au-delà de la pâleur ».

Le contrôleur de la monnaie supervise la réglementation des banques à charte à travers le pays. Les parties prenantes de la crypto-monnaie considéraient Omarova comme un mauvais choix pour le contrôleur en raison de ses sentiments anti-crypto.

Omarova a répondu à des questions animées de la part de sénateurs républicains et démocrates de la commission des banques, du logement et des affaires urbaines lors d’auditions sur son point de vue sur la réglementation de la banque privée et de la crypto-monnaie.

Certains républicains, comme le sénateur John Kennedy, se sont concentrés sur l’éducation d’Omarova en Union soviétique.

Au cours des audiences du Sénat du 18 novembre, la sénatrice républicaine Cynthia Lummis a interrogé Omarova sur sa position concernant la crypto-monnaie et les pièces stables. Omarova s’est dit préoccupée par le fait que les entreprises technologiques privées qui déploieraient l’infrastructure stablecoin placeraient les intérêts privés fondés sur le profit au-dessus du besoin public d’une banque ouverte.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que la monnaie fiduciaire émise par le gouvernement était supérieure au commerce privé, Omarova a répondu :

Je m’inquiète de laisser l’innovation privée saper un grand nombre de politiques publiques importantes que nous devons poursuivre.

Omarova a fréquenté l’Université d’État de Moscou à Moscou, en Russie, grâce à la bourse académique personnelle VI Lénine, où elle aurait écrit une thèse sur Karl Marx. La thèse a été présentée sur le curriculum vitae d’Omarova en avril 2017. Le sénateur républicain Pat Toomey a été informé que la thèse avait été supprimée et qu’elle ne pouvait donc pas être produite.

Le sénateur républicain Mike Crapo a mis Omarova au défi d’expliquer sa position sur les banques à charte fédérale en ce qui concerne le changement climatique. Elle plaide pour que le système bancaire ait le pouvoir de mettre hors d’usage les industries contribuant au changement climatique, qu’elle avait qualifiées d’«industries socialement sous-optimales», en les empêchant d’accéder aux prêts bancaires.

Sa position stipule que « la façon dont nous nous débarrassons de ces financeurs du carbone est de les priver de leur source de capital ».

À la lumière du retrait d’Omarova, le président Biden devra nommer un autre candidat au poste de contrôleur.