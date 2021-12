First Mover Asia : Bitcoin monte sur les nouvelles encourageantes d’omicron avant de retomber ; L’éther baisse légèrement | Cryptomonnaie

Les données de la blockchain indiquent maintenant que le crash du marché au cours du week-end résulte d’une « faible purge des mains ».

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : Bitcoin a augmenté suite aux gains du marché traditionnel.

Le point de vue du technicien : Bitcoin tente d’inverser sa vente du week-end, bien que la hausse semble limitée.

Des prix

Bitcoin (BTC): 50 529 $ -0,10%

Éther (ETH) : 4 303 $ -0,6%

Marchés

S&P 500 : 4 686 $ + 2 %

Moyenne industrielle Dow Jones : 35 719 $ +1,4 %

Nasdaq : 15 686 $ + 3 %

Or : 1 783 $ +0,1%

Le marché bouge

Le bitcoin a passé la majeure partie de la journée de mardi à s’échanger au-dessus de 51 000 $ alors que le marché boursier augmentait fortement au milieu d’un optimisme croissant selon lequel la nouvelle variante du coronavirus omicron serait moins dommageable pour l’économie qu’on ne le pensait auparavant.

Le prix du Bitcoin avait baissé au moment des publications, était en légère baisse au cours des dernières 24 heures. La crypto-monnaie n ° 1 par le volume des transactions de la capitalisation boursière sur les principaux échanges centralisés était faible mardi. L’éther, quant à lui, a baissé d’environ 1% au cours de la même période.

Source : CoinDesk/CryptoCompare

Les données de la blockchain suggèrent que le crash du marché au cours du week-end résultait d’une « faible purge des mains », selon la société d’analyse de blockchain Santiment. Le graphique des profits/pertes réalisés par le réseau Bitcoin (NPL en abrégé) montre que la correction de samedi a déclenché l’une des plus fortes baisses de cette année du NPL de Bitcoin.

NPL prend le prix auquel le bitcoin s’est déplacé pour la dernière fois sur la blockchain – en supposant qu’il s’agissait du prix d’acquisition du bitcoin – et le divise par le prix du bitcoin lorsqu’il change à nouveau d’adresse, qui est le prix que Santiment considère comme prix de vente.

La baisse des NPL suggère qu' »une quantité importante de BTC transférés au cours du week-end a été déplacée à perte par rapport à la dernière fois qu’ils ont changé d’adresse », a expliqué Santiment dans son analyse mardi.

La vente à emporter ? Bitcoin pourrait faire face à une pression à la baisse à court terme dans un contexte de « FUD en hausse [fear, uncertainty and doubt] parmi certains détenteurs de BTC », a conclu Santiment.

Les crypto-monnaies alternatives (altcoin) ont gagné et certains des plus grands gagnants de la journée étaient les tezos (XTZ), le réseau omg (OMG) et l’harmonie (ONE).

Le point de vue du technicien

Bitcoin revient au-dessus de 50 000 $; Résistance à 53K$-55K$

Bitcoin (BTC) tente d’inverser sa vente du week-end, bien que le prix de la crypto-monnaie pourrait faire face à une résistance à court terme autour de 53 000 $ à 55 000 $. BTC se négociait à environ 50 000 $ au moment de la publication et a augmenté d’environ 3 % au cours des dernières 24 heures.

L’indice de force relative (RSI) sur les quatre heures augmente depuis des niveaux de survente extrêmes, suggérant que les acheteurs pourraient rester actifs à court terme. Pourtant, BTC reste dans une tendance baissière d’un mois, définie par la moyenne mobile à la baisse sur 100 périodes sur le graphique de quatre heures. Les tendances à la baisse ont tendance à limiter les hausses de prix car les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs.

La dynamique des prix est toujours négative sur le graphique hebdomadaire, ce qui signifie que plus de temps est nécessaire pour que le bitcoin dépasse de manière décisive sa tendance baissière à court terme.

Événements importants

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : enquête des observateurs économiques du Japon (novembre)

14h30 HKT/SGT (6h30 UTC) : France paie non agricole (T3)

20h HKT/SGT (12h UTC) : Demandes de prêt MBA (hebdomadaire)

23h HKT/SGT (15h UTC) : offres d’emploi aux États-Unis