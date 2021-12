Le prix de Polkadot reviendra à 40 $ si le soutien à court terme se maintient | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot a perdu près de 30% de sa valeur lors du crash éclair de samedi.

Une forte reprise indique que Polkdaot pourrait être positionné pour une autre étape plus élevée.

Des risques à la baisse subsistent et les risques doivent être surveillés.

Le prix du polkadot s’est considérablement redressé depuis qu’il a atteint un creux de 23,95 $. Un retour au-dessus du niveau de 30 $ donne aux acheteurs et aux hodlers à long terme un soutien psychologique important pour que Polkadot puisse, encore une fois, augmenter.

Le prix de Polkadot doit clôturer au-dessus de 32 $ avant de pouvoir tester 40 $

Le prix de Polkadot fait face à une résistance à court terme contre le retracement de Fibonacci à 38,2% à 31,08 $ et le Tenkan-Sen à 31,66 $. Il devra clôturer au-dessus des deux niveaux pour empêcher toute poursuite des ventes à court terme. Idéalement, il y aurait suffisamment d’élan pour clôturer au-dessus du Kijun-Sen à 36 $, mais cela pourrait ne pas être possible.

Après le crash éclair de samedi, un événement malheureux est la conversion de l’indice de force relative des conditions de marché haussières en conditions de marché baissières. Cela ne signifie pas ou n’implique pas que Polkadot entre dans un marché baissier, mais cet élan s’est suffisamment affaibli pour générer des avertissements.

Malgré la conversion à des conditions de marché baissières dans l’indice de force relative, il y a quelques signes haussiers. Premièrement, il existe une divergence haussière régulière entre le graphique en chandeliers et l’indice composite, ce qui laisse présager un retournement haussier. De plus, l’oscillateur Optex Bands se déplace au-dessus et en dehors des niveaux de survente extrêmes dans lesquels il se trouvait.

Graphique Ichimoku journalier DOT/USDT

Compte tenu de la position actuelle de l’indice de force relative, de l’indice composite et des bandes Optex, une cassure au-dessus de 32 $ aurait probablement suffisamment d’élan pour voir le prix de Polkadot tester le Senkou Span B à 40 $ comme résistance.

Si vous ne clôturez pas au-dessus du Tenkan-Sen, Polkadot pourrait revenir au retracement de Fibonacci de 50 % à 26 $.