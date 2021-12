La récupération de VeChain à 0,13 $ est cruciale pour relancer le marché haussier de l’EFP | Cryptomonnaie

Le prix de VeChain continue de lutter après le crash flash.

Un large déplacement vers le territoire du marché baissier est de plus en plus probable.

Une petite fenêtre de temps existe pour que VeChain refuse le contrôle des traders.

Le prix de VeChain a récupéré environ 40% des pertes qu’il a subies depuis le crash éclair de samedi dernier. Une forte reprise semblait très probable, mais l’action récente des prix a montré qu’il y a une lutte pour monter plus haut et que les traders peuvent perdre confiance.

Le prix de VeChain doit regagner 0,13 $ pour éviter un nouveau biais baissier

Le prix de VeChain a connu des difficultés depuis la vente de samedi. Bien qu’ils soient revenus à 0,095 $ contre 0,07 $, les traders ont affiché peu de pression pour maintenir la fourchette de prix actuelle de VeChain. Le Tenkan-Sen à 0,098 $ est actuellement la principale résistance à court terme. Les chandeliers du dimanche, du lundi et du jour actuel ont tous été arrêtés à la hausse par le Tenkan-Sen.

Le niveau de prix auquel les traders doivent revenir et se maintenir est la zone de valeur de 0,13 $. Cela positionnerait le prix de VeChain au-dessus du point de contrôle du volume Tenkan-Sen, Kijun-Sen, 2021 et du retracement de Fibonacci à 38,2%. Les deux seuls niveaux de résistance au-dessus de VeChain sont Senkou Span A et Senkou Span B.

Ne pas se déplacer et se maintenir au-dessus du Tenkan-Sen pourrait déclencher une nouvelle pression de vente sous la forme de nouveaux vendeurs à découvert ou d’acheteurs abandonnant leurs positions pour de meilleures opportunités. Dans ce scénario, VeChain chuterait probablement pour retester le retracement de 61,8% de Fibonacci à 0,082 $.

Graphique Ichimoku quotidien VET/USDT

Cependant, les oscillateurs quotidiens peuvent empêcher toute pression vendeuse à court terme. Alors que l’indice de force relative est dans des conditions de marché baissières, il montre des signes de maintien du support au premier niveau de survente de 30. De plus, une divergence haussière régulière est maintenant présente entre le graphique en chandeliers et l’indice composite. Enfin, les bandes Optex restent dans des conditions de survente extrêmes et sont en train de passer à la hausse, ce qui donne aux acheteurs de prix VeChain une pression positive.

Toute clôture inférieure à 0,08 $ déclencherait probablement un crash flash dans la zone de valeur de 0,03 $.