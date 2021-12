Ces cryptos pourraient afficher des gains à trois chiffres d’ici la fin de l’année | Cryptomonnaie

Le jeton LUNA de Terra a récemment dépassé Dogecoin, Shiba Inu et Avalanche, se classant dans le top 10 des crypto-monnaies.

Les analystes s’attendent à ce que le prix de Terra augmente de 169% dans la course haussière en cours ; LUNA poursuit sa tendance haussière.

Le prix MATIC pourrait atteindre un nouveau sommet historique au-dessus de 7,5 $ d’ici la fin du marché haussier actuel ; les analystes notent une tendance des prix similaire à celle de mars 2021.

Les analystes ont prédit un mouvement important du prix de Chainlink, prédisant que l’altcoin a touché son fond et est prêt à amorcer une nouvelle tendance haussière.

Le prix de Chainlink vise un objectif de 240 $ en 2022, avant la fin du marché haussier, répétant une tendance de prix similaire à celle de la précédente course à un niveau record.

Alors que Bitcoin a du mal à se remettre de la baisse du 4 décembre, les altcoins continuent d’afficher des gains à deux chiffres du jour au lendemain. Sur la base de leur tendance de prix, Terra, MATIC et Chainlink pourraient afficher des gains à trois chiffres avant la fin de la course haussière en cours.

Terra, MATIC et Chainlink pourraient offrir des gains massifs aux détenteurs

LUNA de Terra a affiché des gains de 72% au cours des deux dernières semaines. Alors que le stablecoin algorithmique gagne en adoption et en utilité, la demande de LUNA augmente.

Terra a maintenant renversé Shiba Inu, Dogecoin et Avalanche pour se classer parmi les dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière. Les analystes ont évalué la tendance des prix de Terra et ont prédit un rallye de 169% avant la fin de la course haussière.

Les analystes de crypto-monnaie de la chaîne YouTube « rareliquid » sont haussiers sur le prix Terra. Depuis la mise à niveau de Columbus 5, la mise en œuvre de la combustion dans LUNA a alimenté un récit haussier. L’analyste considère Terra sous-évalué et supérieur à la plupart des autres altcoins.

Le prix de Terra pourrait augmenter de plus de 2,7 fois au cours de la course haussière en cours.

Parmi les 20 premiers altcoins par capitalisation boursière, MATIC est devenu le favori des investisseurs institutionnels. La solution de mise à l’échelle d’Ethereum a connu une augmentation de son utilité et une augmentation des revenus quotidiens au cours du mois dernier.

Le prix MATIC a affiché des gains de plus de 49% du jour au lendemain, et les analystes ont une perspective haussière sur l’altcoin. Les analystes ont noté que la tendance des prix MATIC est similaire à son rallye de mars 2021. Les analystes ont fixé un objectif haussier entre 7,5 $ et 15 $ pour le prix MATIC.

Les partenariats de Chainlink ont ​​entraîné une augmentation massive de la demande pour l’altcoin. Le prix des maillons de chaîne a atteint plus de 12% au cours des dernières 24 heures. À mesure que l’altcoin sécurise davantage de dApps et de contrats intelligents complexes dans l’écosystème crypto, il alimente la demande des utilisateurs.

L’analyste de crypto-monnaie de la chaîne YouTube « CleverCrypto » a fixé un objectif de 240 $ pour le prix de Chainlink en 2022. Les analystes de Netcost-Security ont prédit une correction plus prononcée du prix de Chainlink en dessous de 20 $.