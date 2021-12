Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP: le marché de la cryptomonnaie abasourdi après le crash flash | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin trouve un support contre une combinaison de niveaux de prix clés.

Le prix de l’Ethereum revient à l’intérieur du drapeau baissier, créant un sentiment mitigé.

Le prix XRP développe un chandelier hebdomadaire d’inversion incroyablement haussier.

Le prix du Bitcoin rebondit fortement sur la zone de valeur de 44 000 $, augmentant de plus de 7 000 $. Ethereum est maintenant pris en sandwich entre un support solide et une forte résistance. Le prix du XRP a l’un des chandeliers d’inversion haussière les plus puissants et les plus recherchés sur son graphique : le marteau.

Le prix du Bitcoin retrace la quasi-totalité du crash flash de samedi

L’action des prix du Bitcoin a été très performante depuis le récent crash flash. Un soutien important pour Bitcoin a été trouvé là où le retracement de Fibonacci à 61,8 % et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span A) partagent le niveau de prix de 44 000 $. Le support était suffisamment fort pour rallier Bitcoin au-dessus du retracement de 50 % de Fibonacci à 48 000 $ et du Kijun-Sen à 49 300 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire BTC/USDT

Cependant, le potentiel de hausse peut être limité. Il existe une résistance significative au sein du système Ichimoku Kinko Hyo sur le graphique journalier. Les quotidiens Kijun-Sen et Senkou Span B se partagent la fourchette de prix de 54 000 $. Les longs peuvent prendre des bénéfices à 54 000 $ et les vendeurs à découvert peuvent ouvrir de nouvelles positions courtes sur toute faiblesse. Une clôture à ou au-dessus de 55 100 $ permettrait de supprimer tout autre sentiment baissier à court terme.

Prix ​​Ethereum entre le marteau et l’enclume

Le prix de l’Ethereum a connu une clôture spectaculaire samedi sur le graphique journalier, clôturant au-dessus de la ligne de tendance intérieure dominante (ligne diagonale noire). Puis, dimanche et lundi, Ethereum continue d’augmenter avec des clôtures au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen à 4 100 $. L’ETH n’est pas rentré dans le canal de l’ancien bear flag mais se retrouve face à une résistance contre le sommet du Cloud (Senkou Span A).

Une clôture à ou au-dessus de 4 500 $ placerait le prix de l’Ethereum au-dessus du nuage, mais le Chikou Span serait toujours légèrement en dessous des chandeliers. Cependant, les oscillateurs supportent une cassure soutenue. Donc, si Ethereum se rapproche d’au moins 4 500 $, il y a suffisamment d’élan et d’espace pour qu’il monte et arrive à une clôture qui positionnerait le Chikou Span au-dessus des chandeliers – à au moins 4 725 $.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ETH/USDT

À partir de là, la valeur de 5 000 $ sera probablement testée et de nouveaux sommets historiques seront probablement atteints peu de temps après. Cependant, tout échec d’Ethereum à réussir à percer au-dessus du Cloud pourrait voir un retracement plus profond pour tester le bas du Cloud à Senkou Span B (3 800 $).

Le chandelier hebdomadaire du prix XRP laisse présager un retournement haussier

L’action des prix XRP a subi l’une des actions les plus baissières lors du crash éclair de samedi. XRP a chuté de près de 38% avant de trouver un support massif au retracement de Fibonacci à 50% et au point de contrôle du volume 2021 dans la zone de valeur de 0,65 %. À partir de là, il a grimpé en flèche, dépassant le retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,84 $ pour s’établir juste au-dessus de ce niveau de prix.

L’action des prix qui en résulte a créé un modèle de chandelier en marteau haussier sur le graphique hebdomadaire. Le positionnement et le timing de ce modèle n’auraient pas pu être plus fortuits pour le prix XRP. Le modèle de marteau aidera à confirmer la probabilité d’un retournement haussier avec les oscillateurs de l’indice de force relative et de l’indice composite. La combinaison du marteau haussier, de l’indice de force relative entre deux niveaux de support et de l’indice composite à un plus bas historique donne au XRP une très forte probabilité d’augmenter.

Graphique Ichimoku hebdomadaire XRP/USDT

La résistance initiale sera probablement Senkou Span B à 1,04 $. Compte tenu de la durée pendant laquelle Senkou Span B s’est négocié dans une condition stable, si XRP peut remonter au-dessus, ce sera un événement haussier important.