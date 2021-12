Top 5 des cryptos à inclure dans votre liste de souhaits de Noël | Cryptomonnaie

Les crypto-monnaies offrent une opportunité unique de diversifier son portefeuille.

Il y a cinq altcoins qui semblent avoir un grand potentiel.

La vitesse, l’évolutivité et les faibles coûts de transaction font que ces actifs numériques se démarquent.

Les crypto-monnaies sont là pour rendre les transactions plus faciles et plus rapides. Mais avant de pouvoir vous lancer directement et ajouter une ancienne crypto-monnaie à votre liste de Noël, vous devez comprendre dans quel jeton vous investissez et les avantages qu’ils offrent. Il existe cinq crypto-monnaies qui semblent avoir un bel avenir devant elles.

Solana

Solana est un projet open source mettant en œuvre une nouvelle blockchain hautes performances et sans autorisation, axée sur la vitesse.

Il a des temps de bloc de 400 millisecondes et à mesure que le matériel devient plus rapide, le réseau fait de même. L’évolutivité de Solana garantit que les transactions restent inférieures à 0,01 $ pour les développeurs et les utilisateurs.

Du point de vue des prix, Solana se vend actuellement à un prix moyen de 200 $.

Non seulement Solana est ultra-rapide et peu coûteux, mais il est également résistant à la censure. Cela signifie que le réseau restera ouvert pour que les applications s’exécutent librement et que les transactions ne seront jamais arrêtées.

Le système crypto-économique de Solana est conçu pour promouvoir une économie saine et autonome à long terme avec des incitations pour les participants alignées sur la sécurité et la décentralisation du réseau. Les principaux acteurs de cette économie sont les clients de validation.

StakeMoon

Depuis son lancement début novembre, StakeMoon a levé 1 200 000 $ et continue de grimper.

Le nouveau et innovant projet de crypto-monnaie numérique en est encore à ses balbutiements mais ressemble à un investissement prometteur. S’efforçant de récompenser les détenteurs à long terme, le jeton de StakeMoon a une politique fiscale qui pénalise les spéculateurs du marché, ce qui entraîne des paiements de dividendes réguliers pour les détenteurs de jetons existants et des récompenses de mise flexibles.

Les transactions sont soumises à un taux d’imposition de 15 %, dont 10 % sont distribués aux détenteurs de jetons existants, tandis que les 5 % restants sont alloués au pool de liquidités de StakeMoon. Les jetons ne sont pas bloqués dans une période de rachat minimale. Au lieu de cela, les jalonneurs peuvent retirer leur StakeMoon à tout moment.

StakeMoon a été lancé sur PancakeSwap, un échange décentralisé (DEX), le 20 novembre, créant un marché permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des centaines de jetons de finance décentralisée (DeFi) sans l’intervention d’un tiers.

StakeMoon s’est réchauffé rapidement et est resté fidèle à sa feuille de route, avec des plans pour s’inscrire sur BitMart au début de 2022 avec les listes CoinGecko et CoinMarketCap à venir.

avalanche

Avalanche est une plateforme de contrats intelligents ouverte et programmable pour les applications décentralisées.

Il prétend être la plate-forme de contrats intelligents la plus rapide de l’industrie de la blockchain, telle que mesurée par le temps jusqu’à la finalité, et possède le plus grand nombre de validateurs sécurisant son activité de tout protocole de preuve de participation. Le jeton natif, AVAX, sécurise le réseau, paie les frais et fournit l’unité de compte de base entre les multiples blockchains déployées sur le plus grand réseau.

Les ressources dépensées par un validateur pour le jalonnement sont proportionnelles à la mise totale de ce validateur. Avalanche a des avantages uniques, y compris les récompenses accumulées par un validateur pour la validation sont proportionnelles à la mise totale de ce validateur.

Étant donné qu’Avalanche est sans chef, il n’y a pas d’effets cumulatifs de « riche-s’enrichissent ». Les validateurs qui verrouillent leur mise plus longtemps sont davantage récompensés et sont également incités à rester en ligne et à fonctionner correctement, car leurs récompenses sont basées sur une preuve de disponibilité et d’exactitude.

AVAX est un jeton d’approvisionnement plafonné, avec un plafond maximum de 720 millions de jetons. Le taux d’atteinte du plafond maximum est soumis à la gouvernance. Les frais ne sont pas payés à un validateur spécifique. Au lieu de cela, ils sont brûlés, augmentant ainsi la rareté d’AVAX.

Pièce DeFi

DeFi Coin est le jeton numérique qui représente le site Web DeFiCoins.io et l’échange DeFi Swap.

En permettant aux acheteurs et aux vendeurs d’échanger de la valeur directement avec d’autres acteurs du marché, l’échange DeFi Swap garantit qu’il n’est pas nécessaire de passer par un tiers centralisé.

Le parapluie DeFi Coin promeut activement trois fonctions : les récompenses statiques, les pools de liquidités automatiques et la stratégie de gravure manuelle.

Les utilisateurs sont encouragés à conserver leurs jetons DeFi Coin à long terme, car les transactions sont taxées à un taux de 10 % décourageant le day trading. Peut-être plus important encore, 5% de ce chiffre est distribué aux détenteurs de jetons DeFi Coin existants, ce qui n’est pas très différent des paiements de dividendes conventionnels. Les 5 % restants sont utilisés pour fournir des liquidités aux services d’échange décentralisés.

Un avantage majeur de la détention de jetons DeFi Coin est que les utilisateurs peuvent gagner des dividendes via un système de récompense statique.

Base

Radix promet de remettre le plaisir dans DeFi en mettant l’accent sur la communauté, la sécurité et l’évolutivité.

Il se concentre sur la communauté, reconnaissant chaque développeur et lui permet de contribuer à la bibliothèque de composants DeFi en ligne en échange de redevances directes lorsque les projets utilisent leurs composants pour créer la prochaine application DeFi d’un milliard de dollars.

Radix est le seul réseau décentralisé où les développeurs pourront construire rapidement sans la menace constante d’exploits et de piratages, où chaque amélioration sera récompensée et où l’évolutivité ne sera jamais un goulot d’étranglement.

Les avantages uniques du réseau incluent 100 % de tous les frais de transaction brûlés, 53,8 % de l’offre de jetons étant bloqués en moyenne sur les réseaux de points de vente, 300 millions de jetons XRD par an iront aux jalonneurs pour sécuriser le réseau, et le pont eXRD/SRD permettra aux utilisateurs de se déplacer rapidement entre Ethereum et Radix.