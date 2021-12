Le prix Decentraland revient dans une posture haussière après avoir récupéré la plupart des pertes | Cryptomonnaie

Decentraland a connu une reprise haussière massive alors que l’action des prix atteint presque 4,5 $.

Le prix MANA voit plus de signes haussiers alors que le support bien respecté se maintient à 3,66 $.

Attendez-vous à un nouvel élan haussier si les investisseurs peuvent pousser le prix au-dessus de 4,50 $ et se consolider au-dessus de ce niveau.

Decentraland (MANA) n’était pas différent de la plupart des crypto-monnaies après avoir souffert des malheurs de Bitcoin suite à son crash flash ce week-end. Depuis lors, MANA a vu des traders saisir l’opportunité de se lancer à prix réduit avec l’altcoin négocié à 2,60 $, et le prix de MANA a depuis connu un renversement jusqu’à 4,12 $. Une autre poursuite pourrait voir les traders revenir à 5,0 $ d’ici la fin de cette semaine.

Decentraland verra le prix remonter à 5,0 $ d’ici la fin de cette semaine

Decentraland a souffert plus que certaines autres principales crypto-monnaies après le crash flash de Bitcoin samedi matin. Les traders ont rapidement saisi l’opportunité d’acheter à 2,60 $, la moyenne mobile simple sur 55 jours agissant comme un point d’ancrage pour le prix. Même le niveau de support mensuel S1 à 2,50 $ n’est pas entré en jeu, car l’achat était si massif à quelques centimes au-dessus.

Attendez-vous à ce que MANA continue de se redresser à la hausse vers le niveau critique de 4,50 $. Ce niveau est une ligne dans le sable et pourrait marquer un niveau où davantage d’investisseurs commenceront à acheter du MANA. Une consolidation ou une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau donnerait au rallye un volume supplémentaire pour atteindre de nouveaux sommets historiques. Dans le même temps, les traders désigneront ce niveau comme un point pour recommencer à court-circuiter.

Graphique journalier MANA/USD

Dans le cas où les vents arrière actuels s’estompent et que les vents contraires reprennent le dessus, attendez-vous à ce que la reprise actuelle s’estompe dans le sillage de 4,50 $ et que le prix passe en dessous du niveau de 61,8% de Fibonacci à 3,66 $. Une vente accélérée pourrait alors se produire et un piqué du nez vers 2,50 $. Attendez-vous à ce que le SMA de 55 jours ne tienne pas cette fois, il appartiendrait donc au S1 mensuel de montrer son soutien. S’il ne tient pas, le retracement de Fibonacci à 2,15 $ pourrait plutôt être respecté.