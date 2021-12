Le prix de Cardano reste orienté à la baisse tandis que les marchés de la crypto rebondissent | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano réduit les pertes survenues le week-end dernier.

Le prix de l’ADA a toujours tendance à baisser, conformément à une ligne de tendance très respectée.

Attendez-vous à ce que les traders testent et essaient de casser 1,67 $, en fonction de la force des vents arrière.

Le prix de Cardano (ADA) est en baisse depuis la mi-novembre, lorsque sa tendance s’est accélérée suite aux retombées du crash flash de Bitcoin. Maintenant, le prix ADA voit les traders revenir sur la scène alors que Cardano se négocie avec une remise intéressante. Cependant, il est possible qu’il s’agisse d’une réaction à court terme, car la tendance à la baisse est techniquement toujours en jeu, et le volume d’achat ne reprendra que lorsque les traders dépasseront 1,67 $ à la hausse.

Les investisseurs de Cardano mis à l’écart alors que la tendance baissière est toujours active

Le prix du Cardano a déjà perdu 51% de sa valeur depuis le sommet de novembre où il a atteint 2,40 $. On s’attendrait à ce que ADA connaisse de nombreux flux d’investisseurs et d’acheteurs au prix actuel qui pourraient chercher à acheter des crypto-monnaies intéressantes à prix réduit. Cependant, la hausse du volume d’achat est légère, car les traders savent que la tendance à la baisse de l’ADA est toujours très active, la ligne de tendance noire descendante servant de référence pour cette tendance.

Le prix ADA verra les investisseurs commencer à racheter une fois que les traders pourront dépasser 1,67 $ autour de l’intersection de la ligne de tendance noire descendante et d’un niveau historique bien respecté depuis juin. Les deux fausses cassures des 2 et 3 décembre rendront les investisseurs nerveux et ne les verront commencer à acheter que lorsque le prix pourra se consolider au-dessus de ce niveau. Cette poussée vers le haut dépendra de la persistance des vents favorables actuels liés au rebond des marchés boursiers mondiaux.

Graphique journalier ADA/USD

Les traders ADA surveilleront donc de près toute rupture et le comportement de l’action des prix autour de 1,67 $. Une fois là-bas, attendez-vous à ce que les traders soient rapidement confrontés à une résistance supplémentaire à 1,90 $, la moyenne mobile simple de 200 jours et de 55 jours fusionnant juste au-dessus de ce niveau. Ainsi, l’action des prix est confrontée à une résistance assez importante. Si les vents arrière actuels recommencent à s’estomper, attendez-vous à une chute rapide en dessous de la ligne de tendance ascendante rouge près de 1,30 $, et à une nouvelle correction vers 1,0 $.