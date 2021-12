Le Nasdaq Stockholm répertorie les billets négociés en bourse Bitcoin et Ether | Cryptomonnaie

Le Nasdaq Stockholm a annoncé que 21Shares avait inscrit ses deux premiers billets négociés en bourse (ETN) adossés physiquement sur la plateforme de négociation suédoise.

Les deux instruments répertoriés, avec Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) comme actifs sous-jacents, représentent un nouveau segment pour les ETN – un type de titre de créance non garanti qui suit un indice sous-jacent d’actions et se négocie sur une grande bourse.

Selon l’annonce, les nouveaux ETN offriront aux investisseurs un accès à des opportunités d’investissement dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ether.

Helena Wedin, responsable européenne des produits négociés en bourse au Nasdaq, a déclaré que les billets négociés en bourse permettent d’investir dans des actifs non traditionnels tout en maintenant la transparence d’un marché réglementé. Elle a ajouté : « Nous sommes heureux de lancer ce nouveau segment au Nasdaq Stockholm avec 21Shares comme premier émetteur. »

Selon le communiqué de presse, la plupart des banques et courtiers traditionnels permettent aux investisseurs de négocier tous les ETN cotés au Nasdaq Stockholm. Il s’agit d’une première qui ouvre de nouvelles possibilités aux investisseurs intéressés à investir dans les crypto-monnaies mais qui sont mal à l’aise de le faire sur des bourses non réglementées.

Le marché des crypto-monnaies a connu une forte augmentation de la valorisation au cours de l’année précédente. Malgré quelques baisses de prix récentes, l’intérêt pour les crypto-monnaies continue d’être élevé.

L’une des raisons de cet intérêt soutenu peut être la possibilité d’un investissement institutionnel accru sur le marché. À mesure que les investissements institutionnels dans les crypto-monnaies augmentent, nous verrons probablement plus de produits tels que les ETN cotés sur des bourses réglementées. Tel que rapporté par Cointelegraph en septembre, VanEck a introduit les ETN Solana (SOL) et Polkadot (DOT) sur Xetra de Deutsche Boerse.