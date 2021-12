Le prix MATIC pourrait être dû à un crash catastrophique inférieur à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix du MATIC traverse une configuration de biseau ascendant sur plusieurs mois sur une période quotidienne, faisant allusion à un crash de 56%.

Les métriques en chaîne à long terme soutiennent la théorie, tandis que les métriques à court terme expliquent la récente reprise.

Une panne de la ligne de tendance inférieure du coin à 1,76 $ peut déclencher une chute abrupte à 0,76 $.

La reprise des prix du MATIC après le crash éclair du 4 décembre a été impressionnante alors que les traders rivalisent pour tester à nouveau le plus haut historique. Pourtant, la reprise soudaine pourrait ouvrir la voie à un piège à traders.

Prix ​​du MATIC et son activité en chaîne en hausse

Le prix du MATIC a subi une correction de 35% le 4 décembre alors que le marché de la cryptomonnaie sombrait dans le chaos. Polygon a pu récupérer 30% de sa valeur marchande le même jour et a continué à progresser.

Alors que le retour de MATIC a été remarquable, l’action des prix aujourd’hui a poussé le jeton au-delà du sommet du 3 décembre à 2,4 $. Un tel comportement du marché est indicatif d’une extension de la tendance haussière pour retester le plus haut historique à 2,7 $.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

La pression d’achat croissante coïncide avec une légère augmentation des adresses actives quotidiennes (DAA).

Le nombre de DAA sur le réseau Polygon est passé de 4 892 le 28 novembre à un sommet de 7 406 au 6 décembre. L’augmentation de 51% de l’activité du réseau suggère que les investisseurs sont intéressés par le prix MATIC aux niveaux actuels et interagissent activement avec le jeton.

MATIC DAA

Un pic important du nombre de transactions importantes sur le réseau Polygon ajoute également du crédit aux perspectives optimistes.

Les transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus ont grimpé en flèche de 891 %. Plus de 1 130 grandes transactions MATIC ont lieu aujourd’hui, par rapport aux 114 grandes transactions enregistrées le 27 novembre. La tendance à la hausse de cette métrique en chaîne peut servir d’indicateur pour que les baleines se positionnent pour des prix plus élevés.

MATIC grandes transactions

Raisons d’être sceptique à propos de Polygon

Raison 1 : La récente flambée de la valeur marchande de Polygon est passionnante, mais les investisseurs doivent noter que l’évolution des prix depuis le 20 juin a entraîné la formation de trois plus hauts et de trois plus bas. Ces points peuvent être connectés à l’aide de lignes de tendance pour former un biseau ascendant.

La configuration technique prévoit une correction de 56% à 0,76 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et bas au point de rupture à 1,76 $. Un creux inférieur au niveau de support de 1,5 $ validera la thèse baissière et lancera une nouvelle tendance à la baisse.

Pour que les perspectives pessimistes se concrétisent, le prix MATIC doit être rejeté par la ligne de tendance supérieure du biseau ascendant où il se négocie actuellement. Une rupture du niveau de résistance peut conduire à un nouveau test du plus haut historique à 2,7 $, ce qui pourrait servir à attirer des traders mal informés et à les piéger.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

Raison 2 : Il existe trois inefficacités de prix présentes en dessous des niveaux de prix actuels et s’étendent jusqu’à 0,39 $, connue sous le nom de Fair Value Gap (FVG). Ces lacunes sont souvent comblées lorsque les teneurs de marché font baisser les prix à ces niveaux pour collecter des liquidités.

FVG 3 est le plus proche et varie de 1,4 $ à 1,24 $ et est accessible une fois que le plancher de support de 1,5 $ est dépassé. Le deuxième FVG s’étend de 0,73 $ à 0,84 $, qui abrite également l’objectif théorique de la formation de biseau ascendant.

Raison 3: L’ajout d’un vent arrière à la thèse baissière est la valeur marchande de 365 jours par rapport à la valeur réalisée (MVRV). Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté MATIC au cours de la dernière année. Un nombre élevé indique qu’une majorité des détenteurs sont bénéficiaires et sont susceptibles de déclencher une vente s’ils décident de renoncer à leur investissement.

Le MVRV de 365 jours de Polygon oscille actuellement autour de 134 %. Chose intéressante, les deux dernières fois que cette métrique en chaîne a dépassé le niveau de 140%, une forte correction des prix a suivi. Une action de prix similaire pourrait entraîner un retracement de 40% comme cela s’est produit début septembre et fin octobre.

Carte MATIC MVRV 365 jours

Raison 4 : MATIC approche à grands pas de la découverte des prix ou d’un chemin de moindre résistance, où il peut rapidement augmenter et établir de nouveaux sommets. Cependant, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre que des niveaux de support stables sont présents à 2 $, 1,37 $ et 0,96 $, respectivement.

Le 0,96 $ est relativement le niveau de support le plus élevé et héberge 30 870 adresses qui ont acheté 2,31 milliards de MATIC. Ces adresses ont acheté le jeton dans une fourchette de prix qui s’étend de 0,78 $ à 1,07 $, où l’objectif théorique du coin haussier est présent.

Si un crash massif devait se produire, les vendeurs dépasseraient rapidement le mur de soutien de 2 $ et descendraient à 1,37 $, où 27 040 adresses ont acheté 946 millions de MATIC. Pourtant, un niveau de support stable n’est présent qu’autour du niveau de 0,96 $, et c’est là que les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Polygon fasse son retour.

Comme le montre le graphique sur 1 jour MATIC/USDT, le niveau psychologique de 1 $ est également vital d’un point de vue technique ; avec les métriques en chaîne, ce niveau devient un point de confluence.

En cas de crash du Bitcoin, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix MATIC revisite le 1 $. Une pression de vente supplémentaire peut entraîner une mèche jusqu’à 0,76 $.

MATIC GIOM

Alors que les perspectives baissières sont tentantes pour les détenteurs à long terme d’accumuler plus de jetons, elles dépendent fortement d’un crash potentiel pour la crypto-monnaie pionnière. Si le prix du Bitcoin décide de tirer un 180 et continue de monter, les perspectives baissières du prix MATIC deviennent moins probables.

En gardant à l’esprit la thèse du piège haussier, une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau d’extension de 100 % de Fibonacci à environ 3 $ indiquera un changement de tendance et invalidera la thèse baissière. Si tel est le cas, les participants au marché peuvent s’attendre à ce que le prix du MATIC passe au niveau supérieur à 4,46 $.