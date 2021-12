Blâmer le lien Bitcoin? La dette libellée en dollars du Salvador s’effondre | Cryptomonnaie

La dette d’El Salvador libellée en dollars a pris un coup ces dernières semaines, les observateurs accusant le projet du président Bukele d’émettre des obligations bitcoin pour la vente. Mais il y a plus dans le déclin qu’il n’y paraît.

« Les spreads des obligations du Salvador par rapport à des bons du Trésor américain comparables se sont élargis, et les obligations bitcoin sont un facteur contributif, mais certainement pas le seul », a déclaré Marc Ostwald, économiste en chef chez ADM Investors Services International, basé à Londres, dans un e-mail. « Il y a eu un net élargissement des écarts entre les rendements obligataires des marchés émergents et les rendements du Trésor au cours des deux dernières semaines et une hausse des rendements des obligations de qualité investissement et à haut rendement. »

Ayant adopté le bitcoin comme monnaie légale en septembre, Bukele a annoncé le 20 novembre son intention de construire une « Bitcoin City » financée par la vente d’une obligation de 1 milliard de dollars portant un coupon annuel de 6,5%. La moitié des fonds de cette soi-disant «obligation volcanique» sera utilisée pour accumuler du bitcoin et le reste sera utilisé pour les infrastructures et l’exploitation minière du bitcoin alimentées par l’énergie géothermique.

Depuis l’annonce, l’obligation en dollars du Salvador arrivant à échéance en 2032 a glissé par rapport à son plus haut de mai, faisant passer le rendement – ​​qui évolue dans la direction opposée au prix – au-dessus de 17 % contre 6,3 %, selon les données fournies par Boerse Frankfurt. Cela a élargi l’écart au-dessus du bon du Trésor américain à 10 ans à plus de 1 300 points de base contre 480 en mai. La dette du pays a commencé à se négocier sur le territoire en difficulté, ce qui signifie qu’il s’agit d’un titre en défaut ou susceptible de faire défaut.

Pour de nombreux observateurs, l’élargissement de l’écart entre les bons du Trésor, qui sont considérés comme des investissements refuges, représente peut-être la crainte des investisseurs que l’adoption croissante du bitcoin par El Salvador éloigne le pays de l’accord de prêt de 1,3 milliard de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI). Le pays très endetté doit conclure un accord avec le FMI pour accéder aux marchés internationaux avant les principaux paiements d’obligations en dollars dus en 2023.

Cela dit, la baisse des obligations salvadoriennes semble également faire partie d’une tendance macro, comme l’a noté Ostwald.

L’écart entre les rendements obligataires des marchés émergents et les rendements du Trésor correspondants a doublé pour atteindre 350 points de base au cours des deux dernières semaines, comme l’indique l’indice Global Spread de l’indice Emerging Market Bond de JPMorgan.

« Omicron, les promoteurs immobiliers chinois Evergrande et Kaisa Holdings, les craintes de défaillance/restructuration et les craintes qu’une réduction plus rapide de la Fed et des hausses de taux ne fassent basculer les États-Unis dans la récession exercent une pression sur les marchés émergents et les prix des obligations à haut rendement », a déclaré Ostwald.

La demande d’actifs plus risqués a diminué depuis le jour de Thanksgiving aux États-Unis, avec une variante COVID-19 potentiellement plus infectieuse suscitant des inquiétudes concernant une autre vague de maladie et de nouveaux blocages, qui pourraient pousser les grandes économies dans la stagflation – une situation caractérisée par une croissance faible et une inflation élevée .

Pour compliquer les choses, la Réserve fédérale américaine a récemment déclaré qu’elle se concentrerait davantage sur la maîtrise de l’inflation et moins sur la croissance, forçant les marchés à prendre en compte la plus grande probabilité d’un dénouement plus rapide des mesures de relance en période de crise.

Pour l’avenir, la douleur de la dette libellée en dollars de Salvador pourrait s’aggraver avec la dernière baisse des prix du bitcoin. La crypto-monnaie a fortement chuté au cours du week-end, atteignant des creux de moins de 43 000 $, et a été vue pour la dernière fois à près de 51 100 $, en baisse de 35% par rapport au record de près de 69 000 $ atteint le 10 novembre.

« La baisse du Bitcoin ajoute définitivement une certaine pression, tout comme les marchés restreints de fin d’année (crédit, actions et matières premières) », a déclaré Ostwald. Steve Hanke, professeur à l’Université Johns Hopkins de Baltimore, a exprimé une opinion similaire sur Twitter tout en attirant l’attention sur l’élargissement des écarts de rendement entre le Salvador et les États-Unis.

. L’attractivité des obligations bitcoin d’El Salvador (capacité à lever des fonds) est liée aux perspectives de prix de la crypto-monnaie. En effet, en utilisant la moitié du produit de la vente d’obligations pour acheter du bitcoin, le gouvernement donnera aux investisseurs une part de la hausse possible des prix de la crypto-monnaie. Selon les projections de Blockstream, le rendement annualisé pourrait atteindre 146% au cours de la 10e année, en supposant que la crypto-monnaie grimpe à 1 million de dollars au cours des cinq prochaines années.