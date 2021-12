Les régulateurs financiers japonais pourraient proposer une législation en 2022 restreignant l’émission de pièces stables | Cryptomonnaie

Selon The Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), l’un des plus grands journaux financiers au monde et l’entité à l’origine de l’indice boursier Nikkei 225, l’Agence des services financiers du Japon, ou FSA, proposera l’année prochaine une législation restreignant l’émission de pièces stables aux seules sociétés de virement bancaire et électronique. . Théoriquement, cela empêcherait des entités telles que Tether (USDT), qui n’opère pas comme une banque et qui n’est réglementée que dans les îles Vierges britanniques, de faire des affaires avec des clients japonais.

Cependant, les nouvelles règles proposées n’affecteraient que certains émetteurs de pièces stables. Par exemple, l’émetteur de pièces en USD (USDC) Circle prévoit de devenir une banque crypto à charte aux États-Unis dans le cadre d’une répression réglementaire. Bien qu’ils opèrent uniquement en tant que sociétés privées, les émetteurs de pièces stables sont généralement exemptés de rapports financiers, d’audit ou de surveillance réglementaire, ce qui conduit à des allégations spéculatives notables selon lesquelles Tether pourrait ne pas disposer de suffisamment de réserves pour soutenir l’USDT.

En outre, la FSA prévoit également de renforcer les réglementations dans des domaines tels que la prévention des transferts de produits du crime, la vérification de l’identité des utilisateurs et la déclaration des transactions suspectes pour les émetteurs de pièces stables et les fournisseurs de portefeuilles.

Les pièces stables privées, aussi innovantes soient-elles, concurrencent directement les monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC, et leur adoption. Au Japon, la banque centrale prévoit de déployer le yen numérique, surnommé le « DCJPY », d’ici la fin de l’année prochaine. Il est soutenu par un consortium de près de 70 entreprises, dont les plus grandes institutions financières du pays, qui se sont toutes jointes à un essai du DCJPY. Il existe actuellement un yen numérique stable en circulation, appelé « GYEN », et un autre lancement en attente soutenu par Circle.