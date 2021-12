Le prix du Dogecoin augmentera de 25% alors que les capitaux commencent à affluer vers DOGE | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est aux prises avec le point médian de la fourchette de négociation à 0,178 $, envisageant de nouveaux gains.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que DOGE brise la barrière de 0,197 $ et franchisse l’obstacle de 0,22 $.

Les mesures en chaîne suggèrent une tendance haussière car elles affichent l’entrée d’individus fortunés aux niveaux actuels.

Le prix du Dogecoin essaie de dépasser son récent sommet pour établir des sommets plus élevés. Bien qu’une baisse mineure et brève soit possible, les perspectives globales à court terme pour DOGE sont haussières.

Le prix du Dogecoin vise des sommets plus élevés

Le prix Dogecoin est aux prises avec le point médian de la fourchette de négociation à 0,178 $ et montre son intention de monter. Il existe une possibilité mineure que DOGE fasse un bref plongeon avant de monter. Indépendamment de ce résultat, le prix Dogecoin est prêt à augmenter.

Le premier obstacle que les acheteurs rencontreront est la barrière de résistance de 0,197 $ après une hausse de 10 %. Au-delà de ce niveau, DOGE revisitera le plafond de 0,22 $ et fera une course à la liquidité se trouvant au-dessus de celui-ci.

Au total, cette longueur d’avance constituerait une ascension de 25 %.

Graphique DOGE/USDT sur 4 heures

D’un point de vue technique, marquer le niveau de 0,22 $ peut sembler excessif, mais le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre un groupe important d’investisseurs sous-marins se reposant autour de 0,22 $.

Ici, environ 430 000 adresses qui ont acheté 18,36 milliards de DOGE sont « Out of the Money ». Par conséquent, tout dépassement de ce niveau pourrait constituer une course de résistance élevée, car ces détenteurs pourraient vouloir atteindre le seuil de rentabilité.

Carte DOGE GIOM

La hausse de 272% des transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus soutient encore les perspectives haussières. Depuis le 20 novembre, ces transferts sont passés de 862 à 3 261.

Cette tendance indique que les investisseurs fortunés s’intéressent au DOGE aux niveaux de prix actuels.

Tableau des grandes transactions DOGE

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Dogecoin, un échec à maintenir l’élan haussier pourrait conduire à un retracement. Si cette correction pousse DOGE à produire un plus bas inférieur à 0,158 $, cela invalidera la thèse haussière.

Dans une telle situation, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Dogecoin baisse et éventuellement reteste le niveau de support de 0,13 $.