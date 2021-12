Pourquoi une rupture de prix SafeMoon au-dessus de 0,00000208 $ est vitale pour déclencher une reprise majeure | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon montre des signes de reprise alors qu’il continue d’enregistrer des plus bas plus élevés.

Le modèle technique en vigueur projette un objectif haussier d’une ascension de 55%.

Seule une cassure au-dessus de 0,00000208 $ pourrait permettre à SAFEMOON de réaliser ses perspectives optimistes.

Le prix de SafeMoon est tombé à un nouveau plus bas à la suite du piratage Bitmart qui a vu plus de 200 millions de dollars volés à l’échange de crypto. Cependant, SAFEMOON semble se préparer à un mouvement massif à la hausse alors qu’il s’approche d’un niveau de résistance critique.

Le prix de SafeMoon envisage une augmentation de 55%

Le prix de SafeMoon a formé un motif triangulaire symétrique sur le graphique en données de 4 heures, car le jeton crée des plus bas et des plus hauts plus bas. Après le creux local atteint le 5 décembre à 0,00000103 $, SAFEMOON se prépare à une reprise majeure, visant une hausse de 55% vers 0,00000321 $.

Pour que les perspectives haussières soient validées, le prix de SafeMoon devrait dépasser la limite supérieure de la configuration graphique dominante à 0,00000208 $, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2%.

Les investisseurs doivent noter qu’une résistance supplémentaire peut apparaître pour le prix SafeMoon à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 quatre heures à 0,00000241 $ correspondant au niveau de retracement de 50 %.

Le prix de SafeMoon serait également confronté à un obstacle au SMA de 100 quatre heures à 0,00000274 $, qui recoupe le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8%. Si la pression d’achat continue d’augmenter, SAFEMOON pourrait éventuellement atteindre son objectif optimiste à 0,00000321 $, coïncidant avec le 200 SMA de quatre heures.

Graphique SAFEMOON/USDT en 4 heures

Cependant, si un pic dans les ordres de vente se produit, le prix SafeMoon peut découvrir un support immédiat au 21 SMA de quatre heures à 0,00000185 $. Une ligne de défense supplémentaire émergera à la limite inférieure du triangle symétrique à 0,00000176 $.

Si le prix de SafeMoon glisse en dessous du niveau de support susmentionné, cela pourrait déclencher une vente massive qui pourrait voir SAFEMOON risquer de baisser. Cependant, le jeton trouverait un point d’ancrage supplémentaire au plus bas du 8 octobre à 0,00000159 $, puis au plus bas du 9 septembre à 0,00000103 $.