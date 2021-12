La plus grande banque de Colombie s’associe à Gemini pour proposer le trading de crypto | Cryptomonnaie

La plus grande banque de Colombie, Bancolombia a signé un accord avec Gemini pour commencer à proposer des échanges de crypto-monnaie.

Les citoyens pourront accéder aux services d’échange d’actifs numériques directement à partir de leurs comptes bancaires à partir du 14 décembre.

Cependant, les actifs crypto sont limités à Bitcoin, Ether, Litecoin et Bitcoin Cash pour la première année.

Les citoyens colombiens pourraient bientôt acheter des crypto-monnaies directement à partir de leurs comptes bancaires à partir du 14 décembre. La plus grande banque du pays, Bancolombia, s’est associée à l’échange d’actifs numériques Gemini pour offrir des services de cryptomonnaie.

La Colombie va stimuler l’adoption de la cryptomonnaie

Les résidents en Colombie pourront bientôt acheter leurs crypto-monnaies préférées en utilisant leurs comptes bancaires. La bourse Gemini, réglementée par les États-Unis, a révélé qu’elle avait achevé le processus de la phase de mise en œuvre nécessaire aux Colombiens pour acheter des actifs numériques via les fonds de leurs comptes Bancolombia.

Gemini fournira l’infrastructure pour l’échange et la conservation des actifs numériques pour les retraits, les dépôts et la détention de la nouvelle classe d’actifs. Bancolombia supervisera les fonds en pesos du client, la monnaie officielle du pays.

Cynthia Del Pozo, directrice de la stratégie et du développement d’entreprise chez Gemini, a déclaré que le partenariat est une étape importante vers l’expansion de la présence de la bourse en Amérique latine. La société espère soutenir l’écosystème crypto colombien et permettre aux citoyens de prendre le contrôle de leur vie financière.

La plus grande banque du pays compte plus de 16 millions d’utilisateurs en 2020 et un actif total de 275,76 milliards de dollars. Cette décision s’inscrit dans le cadre du nouveau bac à sable réglementaire de la Colombie, qui a progressé lentement depuis son lancement en avril. Le bac à sable a été mis en œuvre comme un moyen d’encourager l’innovation dans les services financiers, en accordant certains avantages aux nouvelles entreprises qui souhaitent tester la viabilité de leurs activités.

Les résidents colombiens pourront acheter des crypto-monnaies à partir du 14 décembre. Cependant, seul un nombre limité d’utilisateurs pourra acheter Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash à partir de leurs comptes au cours du programme pilote d’un an, qui sera supervisé par le régulateur financier du pays, la Surintendance financière de Colombie.