Le prix du XRP s’embarque dans une hausse de 30% alors que les traders Ripple font leur retour | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a formé un double creux à 0,76 $, indiquant un renversement de la tendance à la baisse.

Le jeton de remise augmentera probablement de 30% alors que les haussiers ciblent le plus haut de 1,03 $ et que la liquidité reste au-dessus.

Une panne du niveau de support de 0,68 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du XRP montre des signes d’une reprise soutenue alors que les traders défendent un niveau de support crucial, formant un modèle d’inversion. Ce développement pourrait inciter Ripple à se diriger rapidement vers des barrières de résistance importantes.

Prix ​​XRP prêt pour un mouvement plus élevé

Le prix du XRP a clôturé autour de 0,76 $ le 4 décembre et a été suivi d’une brève augmentation de 10 %. Cette reprise a été temporaire et a conduit à la formation d’un autre creux oscillant autour de 0,76 $, donnant lieu à un double creux.

Ce modèle d’inversion de fond suggère que le ralentissement touche à sa fin. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP connaisse une augmentation palpable de la pression d’achat, le poussant à retester le niveau de résistance de 0,96 $ après une hausse de 15 %.

La suppression de cet obstacle ouvrira la voie à la collecte de liquidités au-dessus du plus haut de 1,03 $. Au total, cette montée de 0,76 $ à 1,03 $ constituerait une ascension de 30 %.

Graphique XRP/USDT sur 12 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XRP, une ventilation du niveau de support de 0,76 $ indiquera une pression de vente accrue. Si les acheteurs ne parviennent pas à défendre ce niveau, le jeton de remise pourrait revenir au plancher de la demande immédiate à 0,68 $.

Un plus bas plus bas en dessous de cette plate-forme invalidera la thèse haussière et déclenchera potentiellement une chute du prix du XRP au niveau suivant à 0,61 $. Ici, les acheteurs ont une autre chance de revenir avant que Ripple ne plonge à nouveau plus bas.