Bitcoin et altcoins ont pris un coup, mais les données sur les dérivés reflètent un marché plus calme | Cryptomonnaie

Le BTC et les altcoins ont été battus au cours du week-end, mais les données montrent un marché avec des conditions commerciales plus saines, même si les prix se consolident dans un avenir prévisible.

L’examen des gagnants et des perdants de la semaine dernière montre clairement que les commerçants ont subi une forte chaleur alors que la capitalisation boursière totale de la crypto a chuté de 12,7% lorsque Bitcoin est tombé à 41 000 $. Cette forte baisse a fait passer le chiffre de 2,37 billions de dollars à 1,92 billion de dollars le 3 décembre et un total de 2 milliards de contrats à terme à long terme ont été liquidés.

Meilleurs gagnants et perdants parmi les 80 meilleures pièces. Source : Nomics

Le prix du Bitcoin (BTC) a reculé de 14,6% au cours de la semaine dernière, sous-performant ainsi le marché plus large des altcoins. Une partie de ce mouvement inhabituel s’explique par les performances observées dans les applications décentralisées qui ont mieux résisté que la plupart du marché. Les données montrent que l’Ether (ETH) s’est négocié en baisse de 6,0%, Binance Coin (BNB) a perdu 7,3% et Solana (SOL) a chuté de 7,8%.

Les principaux gagnants de cette semaine incluent le jeton OKB d’OKEx (OKB) et UNUS (LEO) de Bitfinex. Ceux-ci ont peut-être bénéficié de l’absence d’entité aux États-Unis, car les incertitudes réglementaires dans la région continuent d’augmenter. De plus, les solutions de mise à l’échelle Polygon (MATIC) et Algorand (ALGO) ont bénéficié des frais de transaction réseau de 40 $ ou plus d’Ethereum.

Terra (LUNA) figurait parmi les plus performants de la semaine dernière après que son mécanisme de gravure de jetons intégré ait considérablement réduit l’offre. Pendant ce temps, Stacks (STX), auparavant connu sous le nom de Blockstacks, a été pompé après que le portefeuille D’Cent ait inclus la prise en charge des jetons SIP010.

Les solutions de partage ont connu une semaine décevante

Parmi les pires performances figuraient trois solutions de partage décentralisées : Theta Network (THETA), Filecoin (FILE) et Internet Computer (ICP). Ils n’étaient pas seuls, car certains des altcoins des secteurs situés en dessous du top 80 se sont également écrasés. Siacoin (SC) a subi une baisse de 34% et Ankr Network (ANKR) a chuté de 31,8%.

Chiliz (CHZ) a subi une concurrence directe après que Binance a lancé avec succès un jeton de fan de football indépendant appelé SANTOS. Initialement, la plate-forme de Chiliz a été créée pour héberger des promotions, des services et des votes exclusifs pour leurs jetons de fans et plus récemment, le projet s’est aventuré sur le marché NFT non fongible. Cependant, cette initiative a également perdu de son impact après que le footballeur Neymar a lancé une collection avec NFTStar.

Bien qu’il figure parmi les moins performants, l’agrégateur d’échange décentralisé 1inch Network (1INCH) a conclu un tour d’investissement de série B de 175 millions de dollars et ces fonds seront utilisés pour étendre l’utilité du protocole.

La prime Tether et la prime perpétuelle des futures ont bien résisté

La prime OKEx Tether (USDT) mesure la différence entre les transactions peer-to-peer (P2P) basées en Chine et la devise officielle du dollar américain, et au cours de la semaine dernière, elle a légèrement diminué.

Prime d’égal à égal OKEx USDT par rapport à l’USD. Source : OKEx

Actuellement, l’indicateur a une lecture de 98%, ce qui est légèrement baissier, signalant une faible demande des commerçants de crypto pour convertir de l’argent en pièces stables. Même à son meilleur moment au cours des deux derniers mois, il n’a pas dépassé les 99%, de sorte que les joueurs chinois n’ont pas été enthousiasmés par le marché en général.

L’impact global de la correction de la semaine dernière a été une baisse du total des intérêts ouverts à terme, en baisse de 28% à 16,7 milliards de dollars. Néanmoins, le mouvement était attendu puisque la capitalisation boursière totale s’est retracée et quelque 3,9 milliards de dollars de liquidations ont eu lieu au cours de la semaine.

Plus important encore, les taux de financement des contrats à terme Bitcoin et Ethereum se sont rapidement rétablis après la chute des prix du 3 décembre. Même si les positions longues (acheteurs) et courtes (vendeurs) correspondent à tout moment dans tout contrat à terme, leur effet de levier varie.

Par conséquent, pour équilibrer leurs risques, les bourses factureront un taux de financement à la partie qui utilise le plus de levier et ces frais sont payés à la partie adverse.

Taux de financement de 8 heures à terme perpétuel BTC et ETH. Source : Coinglass.com

Les données révèlent qu’une modeste tendance baissière s’est produite les 3 et 4 décembre alors que le taux de financement sur 8 heures est passé en dessous de zéro. Un taux de financement négatif montre que les shorts (vendeur) étaient ceux qui payaient les frais, mais le mouvement s’est estompé dès que les prix du BTC et de l’ETH ont rebondi de 15 % par rapport à leurs plus bas.

Les données ci-dessus peuvent ne pas sembler encourageantes, mais étant donné que Bitcoin a subi des pertes considérables cette semaine, la structure globale du marché s’est bien tenue. Si la situation était pire, on ne s’attendrait définitivement pas à une prime Tether de 99% ou à un taux de financement perpétuel positif.