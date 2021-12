First Mover Asia: Bitcoin dépasse les 50 000 $, l’éther, les autres altcoins augmentent | Cryptomonnaie

Le volume des échanges de Bitcoin était en baisse pour la deuxième journée consécutive.

Bonjour. Voici ce qui se passe ce matin :

Mouvements du marché : tous les regards étaient tournés vers le marché boursier chinois, alors que les taux de financement du bitcoin sur les bourses chinoises de produits dérivés se sont lentement remis d’un territoire négatif.

Le point de vue du technicien : Bitcoin se stabilisait au-dessus de sa moyenne de 20 jours deux jours après sa chute de 20 %.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 50 509 $ +2,3%

Éther (ETH) : 4 324 $ +3,1%

Marchés

S&P 500 : 4 591 $ +1,1 %

Moyenne industrielle Dow Jones : 35 227 $ +1,8 %

Nasdaq : 15 225 $ 0,9 %

Or : 1 778 $ -0,2 %

Le marché bouge

Le bitcoin a légèrement augmenté lundi deux jours après avoir chuté de 20 % et a frôlé à un moment donné les 51 000 $. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait à plus de 50 000 $ au moment de la publication. Le volume des transactions était encore inférieur à celui d’il y a un jour sur les principales bourses centralisées. L’éther a augmenté de plus de 3% à 4 324 $.

Selon la société de trading crypto basée à Singapour QCP Capital, le taux de financement moyen du bitcoin, ou le coût de la détention de positions longues sur les contrats à terme perpétuels cotés sur des bourses populaires parmi les commerçants chinois, y compris Huobi, OKEx et Bybit, se sont rétablis du territoire négatif beaucoup plus lentement que le taux de financement sur d’autres grandes bourses telles que Deribit. (Les bourses calculent les taux de financement toutes les huit heures.)

« Cela indique une vente persistante hors de Chine », a écrit lundi QCP Capital sur sa chaîne Telegram, citant de « mauvaises nouvelles » en provenance de Chine, y compris l’annonce du géant chinois du covoiturage Didi de se retirer de la Bourse de New York. D’autres actions technologiques chinoises ont chuté à la suite de la nouvelle, les investisseurs craignant que d’autres entreprises technologiques chinoises ne soient contraintes de suivre la décision de Didi.

Dans le même temps, les actions et les obligations du géant chinois de l’immobilier Evergrande Group sont tombées à des niveaux historiquement bas, alors que le gouvernement chinois renforçait son implication dans la gestion de l’entreprise. Le promoteur immobilier chinois profondément endetté a été un facteur important dans la performance de la cryptomonnaie et des marchés financiers au sens large, a rapporté CoinDesk précédemment.

Le point de vue du technicien

Graphique des prix quotidiens du Bitcoin (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin se stabilise au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours, actuellement à 46 000 $, après une vente de près de 20 % au cours du week-end. La crypto-monnaie était à peu près stable au cours des dernières 24 heures et se négociait à environ 49 000 $ à la fin de la séance de négociation de New York. BTC est en baisse d’environ 15% au cours de la semaine dernière.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est le plus survendu depuis juillet, qui a précédé une forte reprise des prix. Néanmoins, les conditions de survente pourraient persister pendant plusieurs jours alors que les vendeurs cessent progressivement leurs positions.

BTC est sur le point de rebondir à court terme, bien que la hausse semble être limitée à la zone de résistance de 55 000 $ à 60 000 $. À long terme, les indicateurs de dynamique hebdomadaire sont devenus négatifs pour la première fois depuis avril, qui a précédé un bref marché baissier de la crypto.

Événements importants

8h30 HKT/SGT (12h30 UTC) : indice des prix des logements en Australie (T3 YoY/MoM)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : exportations chinoises de biens et de services (nov. YoY)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : importations chinoises de biens et de services (nov. YoY)

10h HKT/SGT (2h UTC) : Balance commerciale de la Chine (nov.)

13 h HKT/SGT (5 h UTC) : indice économique avancé du Japon (oct.)