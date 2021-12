Prédiction des prix des crypto-monnaies : Dogecoin, Ethereum & Bitcoin – American Wrap 06 décembre | Cryptomonnaie

La correction des prix Dogecoin ralentit alors que le DOGE enregistre des bénéfices comptables

Dogecoin (DOGE) a connu un crash éclair samedi, alors que Bitcoin a fait un mouvement similaire et a entraîné la plupart des autres crypto-monnaies avec lui. Alors que les traders profitent de la tendance baissière, un arrêt et un demi-tour pourraient être imminents, car les shorts n’ont plus beaucoup de profit sur la table pour clôturer leurs positions. Les investisseurs dans l’action des prix DOGE cherchent à récupérer un volume important car le prix est à une remise intéressante.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto sont prêts à se redresser après le récent crash flash

Le prix du Bitcoin se consolide actuellement après une légère reprise après la vente brutale du 4 décembre. La récente augmentation de la pression d’achat a poussé BTC à la hausse, et les altcoins ont emboîté le pas. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’Ethereum, Ripple et d’autres continuent de grimper.

Des analystes crypto renommés évaluent si un marché baissier a commencé

Le prix du Bitcoin a effacé les gains d’octobre lors du récent krach du week-end, ce qui a amené les analystes à se demander si le marché baissier a commencé. La séquence baissière de deux mois de Bitcoin indique un marché baissier.