SafeMoon présente une opportunité d’achat massive avant une cassure de 80% | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon a été effacé lors du crash flash de samedi.

De nouveaux plus bas historiques ont interrompu une nouvelle dynamique baissière.

Les énormes Ichimoku et les écarts de prix ont créé des opportunités d’achat fantastiques.

Le prix SafeMoon, l’un des plus performants de 2021, est désormais l’un des plus gros exemples de pompe et de vidage de 2021. Après avoir augmenté de près de 600 % entre le 29 septembree et 29 octobree, SafeMoon s’est écrasé à plus de 88% pour créer un nouveau plus bas historique le 4 décembree

La configuration des échanges de prix SafeMoon est la définition d’un risque faible et d’une récompense élevée

Le prix de SafeMoon a une configuration commerciale fantastique sur son graphique quotidien. L’entrée longue hypothétique est un ordre stop d’achat entre 0,0000010 $ et 0,0000014 $, avec un ordre stop-loss à 0,00000090 $ et un objectif de profit à 0,0000022 $. L’objectif de profit projeté est le Kijun-Sen quotidien, mais certains traders conservateurs considéreraient probablement le Tenkan-Sen à 0,0000020 $ comme une sortie plus appropriée pour protéger les bénéfices.

Le ratio d’espérance positive du commerce long hypothétique est augmenté en raison des oscillateurs de SafeMoon. L’indice composé se négocie à des plus bas historiques, indiquant un creux probable du marché. Ce creux du marché est probablement confirmé par l’indice de force relative qui trouve un support entre les deux niveaux de survente dans un marché baissier, 30 et 20.

Il est très probable qu’en raison de la vente massive de samedi, de nombreux acheteurs actuels et futurs de SafeMoon attendront de voir s’il y a un nouvel élan à la baisse. Une courte période de consolidation proche de la zone de valeur de 0,0000010 $ serait parfaitement appropriée et attendue.

Graphique Ichimoku journalier SafeMoon/USDT

L’entrée longue hypothétique sera invalide si le prix de SafeMoon atteint un nouveau plus bas proche des niveaux de prix de 0,00000080 $. Si cela se produit, d’autres spéculateurs pourraient probablement abandonner SafeMoon à long terme.