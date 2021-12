Sandbox prend le contrôle, poussant le prix du SAND à 3 $ | Cryptomonnaie

Malgré le crash éclair de samedi, le prix du bac à sable n’a pas encore initié de mouvement correctif standard.

Les valeurs et les positions des oscillateurs mettent en garde contre une pression continue de vente.

Un retracement standard de 50% hors d’une hausse parabolique est attendu.

Le prix du bac à sable suivra probablement le reste de la bulle du métaverse avec un effondrement plus profond et plus violent bientôt. Un fort rebond sur un support crucial pourrait piéger les acheteurs, accélérant toute pression de vente cette semaine.

Le prix du bac à sable est en mode vente au rallye, car une baisse de 30% par rapport à l’ouverture hebdomadaire est probable

L’action des prix du bac à sable au cours du week-end a été la définition de ce à quoi ressemble le comportement de trading de whipsaw. L’ouverture de samedi dernier était de 6,01 $ et est descendue à 4,12 $ lors du crash flash. Une récupération insensée s’est ensuivie, SAND clôturant positivement le jour à 6,07 $ – l’une des seules crypto-monnaies à le faire.

Cependant, cela n’a pas empêché la pression de vente de continuer. Le prix du bac à sable a clôturé en baisse de 11% dimanche et s’est négocié aussi bas que 12% aujourd’hui. Malheureusement pour les traders, il n’y a aucun support sur le graphique journalier au sein du système Ichimoku. Le support à court terme n’apparaît pas avant l’hebdomadaire Tenkan-Sen à 4,57 $ et le Kijun-Sen à 4,33 $.

Cependant, les niveaux de support hebdomadaires d’Ichimoku pourraient ne pas tenir car les oscillateurs restent à des extrêmes. L’indice de force relative est en train de tourner vers le sud après s’être négocié au-dessus du deuxième niveau de surachat de 90. Une rupture probable de la ligne de tendance avec l’indice de force relative indique une plus grande pression à la baisse.

Graphique Ichimoku hebdomadaire SAND/USDT

L’indice composite est l’oscillateur le plus important à surveiller. Si l’indice composite passe en dessous de ses moyennes mobiles et de la ligne de tendance, un effondrement rapide du prix du bac à sable est susceptible de se produire. La structure de support projetée est le retracement de Fibonacci à 50 % à 3,00 $.

S’il y a une clôture quotidienne ou hebdomadaire au-dessus de l’ouverture de la semaine en cours, cela invalidera toute perspective baissière à court terme.