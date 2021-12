La correction des prix d’Axie Infinity va s’accélérer vers 80 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity a baissé de 30% jusqu’à présent cette semaine.

Le support à court terme est presque inexistant au sein du système Ichimoku Kinko Hyo.

Thin Volume Profile suggère qu’une accélération de la pression de vente pourrait se produire.

Le prix d’Axie Infinity n’a certainement pas été à l’abri de la pression de vente massive pendant et après le crash éclair de samedi dernier. Alors que certains sous-secteurs du marché de la cryptomonnaie peuvent se redresser, Axie Infinity et d’autres cryptos du métaverse doivent encore baisser.

Axie Infinity va baisser ses prix de 20 % supplémentaires dans la zone de valeur de 80 $

Le prix d’Axie Infinity avait connu une baisse significative, bien en ligne avec le marché plus large des crypto-monnaies. Cependant, étant donné qu’AXS fait partie de la bulle des tokens/crypto du métaverse, son exposition à d’autres risques de baisse est extrêmement élevée. Cela est particulièrement vrai compte tenu de sa position actuelle.

Le profil de volume 2021 met brusquement fin à tout indice de support au niveau de prix de 102 $ jusqu’à la zone de valeur de 80 $ à 82 $. Parce que le profil de volume est si mince entre 80 $ et 102 $, si le prix d’Axie Infinity passe en dessous de 102 $ pour atteindre le niveau, cet espace agit comme un vide et aspire Axie Infinity plus bas jusqu’au prochain nœud à volume élevé à 80 $.

Le Kijun-Sen hebdomadaire partage la zone de support de nœuds à volume élevé de 80 $. Si le prix d’Axie Infinity atteint le niveau de support de 80 $, l’indice de force relative sera positionné près de l’un des niveaux de survente dans un marché haussier (50 ou 40). L’indice composite améliore encore la zone de support. L’indice composite a créé un nouveau plus bas historique, avertissant les vendeurs à découvert qu’il rebondira probablement si AXS s’approche d’une structure de support.

Graphique Ichimoku hebdomadaire AXS/USDT

Toute clôture de chandelier au-dessus de la zone de valeur de 110 $ sur le graphique journalier ou hebdomadaire invaliderait cette perspective baissière. Une clôture quotidienne ou hebdomadaire à 110 $ commencerait probablement une phase de consolidation avant que le prix d’Axie Infinity ne commence une autre hausse.