CME ouvre Ethereum à un public d’investisseurs plus large avec de nouveaux contrats à terme Micro Ether | Cryptomonnaie

Le groupe CME avait annoncé le lancement de ses contrats à terme Micro Ether en novembre pour répondre à la demande institutionnelle croissante d’Ethereum.

La société a maintenant élargi ses offres de dérivés avec le deuxième produit micro crypto en 2021.

Micro Ether est dimensionné à un dixième d’un Ethereum, offrant un moyen rentable pour les institutions et les commerçants individuels de couvrir les risques.

Le groupe CME élargit son offre de produits dérivés avec le lancement de contrats à terme sur Micro Ether

Chicago Mercantile Exchange (CME) s’efforce constamment de répondre à la demande croissante d’actifs numériques des investisseurs institutionnels. Le premier produit de micro-crypto du groupe CME a fait ses débuts plus tôt cette année.

Tim McCourt, responsable mondial des indices boursiers, a déclaré :

Dimensionnés à un dixième d’un éther, les contrats à terme sur Micro Ether fourniront un moyen efficace et rentable à un éventail d’acteurs du marché – des institutions aux commerçants individuels sophistiqués et actifs – de couvrir leur risque de prix au comptant de l’éther.

En novembre 2021, le Groupe CME avait annoncé le lancement du nouveau produit dérivé, dans l’attente d’un examen réglementaire.

Le contrat à terme Micro Ether sera réglé en espèces, sur la base du taux de référence CME CF Ether-Dollar. Ce taux sert de référence une fois par jour sur le prix en USD d’Ethereum.

Brooks Dudley, responsable mondial des actifs numériques d’ED&F Man Capital Markets, a déclaré :

En tant qu’entreprise à l’avant-garde de l’accès des traders à des produits innovants dans des classes d’actifs alternatives, nous sommes ravis que CME Group élargisse son offre de produits dérivés avec le lancement des contrats à terme Micro Ether.

Le groupe CME est l’une des places de marché les plus importantes et les plus diversifiées au monde, permettant aux investisseurs institutionnels de négocier des contrats à terme, des options, des liquidités et des marchés de gré à gré et d’optimiser les portefeuilles.

Les investisseurs institutionnels ont désormais un énorme appétit pour des produits régulés et rentables et le groupe CME espère attirer une forte demande.