MATIC subit les malheurs de Bitcoin, la tendance haussière reste intacte avec de nouveaux sommets historiques d’ici la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon a été pris dans les retombées du crash flash de Bitcoin.

L’action des cours MATIC est restée très réactive sur le plan technique.

Le crash éclair a aidé le RSI à revenir à la neutralité, offrant aux traders une chance de se préparer pour de nouveaux sommets historiques à 3,0 $.

Le prix du Polygon (MATIC) a chuté vendredi alors que les traders ont été rejetés d’un potentiel de hausse supplémentaire avec un rebond de 2,48 $ et une réaction instinctive samedi avec la chute du couteau de Bitcoin se déversant sur d’autres crypto-monnaies. Mais les traders sont sur le point et voient leur chance d’acheter dans l’action des prix et de se préparer à un nouveau sommet historique à 3,0 $. Les niveaux techniques seront critiques à surveiller et à respecter pour atteindre ce niveau.

Le prix MATIC offre aux traders frais une entrée parfaite pour le rallye

Le prix du Polygon a inquiété les traders la semaine dernière, car le RSI (indice de force relative) a déjà touché la zone de surachat et a inquiété les investisseurs quant à un potentiel de hausse supplémentaire alors que l’activité côté achat surchauffait. Et pour cause, le prix s’est inversé de manière agressive avec un rejet à 2,48 $ et le niveau de résistance mensuel R2. Samedi, le retrait s’est amplifié car Bitcoin a été le catalyseur qui a déclenché une vente mondiale de la classe d’actifs crypto. Mais le niveau technique déjà marqué depuis le 17 juin, a stoppé la vente et a servi d’entrée aux traders pour rattraper la décote.

MATIC s’est comporté un peu plus logiquement depuis dimanche soir et lundi alors que l’action des prix recherche un niveau stable pour relancer sa tendance haussière alors que la moyenne mobile simple (SMA) de 55 jours à 1,75 offre un support. La véritable épine dorsale de la tendance haussière, le SMA de 200 jours à 1,40 $, n’a jamais risqué de se briser, même pas pendant la tourmente de samedi matin. Attendez-vous maintenant à un revirement rapide alors que les marchés mondiaux reviennent au risque, ce qui pourrait agir comme un vent arrière dans l’action des prix MATIC et faire reculer les prix vers 2,48 $ d’ici la fin de cette semaine.

Graphique journalier MATIC/USD

Attendez-vous à ce que les traders soient confrontés à une certaine résistance à 2,48 $ avec la résistance mensuelle R2 actuelle, et le niveau technique déclenchera des prises de bénéfices parmi les traders et les investisseurs. Tant que les marchés mondiaux maintiendront le risque, attendez-vous à une nouvelle hausse et peut-être à de nouveaux sommets historiques à 3,0 $ d’ici la fin de la semaine prochaine. Si ce risque sur l’élément s’estompe ou se transforme en risque sur les marchés mondiaux, attendez-vous à ce que davantage de pression s’exerce sur les crypto-monnaies et poussez l’action des prix Polygon vers le SMA de 200 jours à 1,40 $ pour tenter de briser la tendance haussière.