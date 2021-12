La correction des prix Dogecoin ralentit alors que le DOGE enregistre des bénéfices comptables | Cryptomonnaie

Lors d’un crash éclair, le prix Dogecoin a supprimé quelques éléments de support essentiels.

La tendance baissière de DOGE continue de se poursuivre mais pourrait connaître un revirement aujourd’hui ou demain.

Attendez-vous à ce que les investisseurs profitent de la forte remise de l’action des prix réduits DOGE et voient un retour rapide vers 0,2630 $.

Dogecoin (DOGE) a connu un crash éclair samedi, alors que Bitcoin a fait un mouvement similaire et a entraîné la plupart des autres crypto-monnaies avec lui. Alors que les traders profitent de la tendance baissière, un arrêt et un demi-tour pourraient être imminents, car les shorts n’ont plus beaucoup de profit sur la table pour clôturer leurs positions. Les investisseurs dans l’action des prix DOGE cherchent à récupérer un volume important car le prix est à une remise intéressante.

Les traders Dogecoin reviennent sur la scène car la remise est irrésistible

Le prix du Dogecoin a vu son prix poursuivre sa spirale à la baisse, car la tendance à la baisse n’a pas semblé s’arrêter au cours du week-end et n’a vu qu’une accélération alors que Bitcoin a provoqué un crash éclair samedi. Avec cela, les traders se sont alarmés que les traders se soient tirés une balle dans le pied en mettant l’action des prix DOGE en survente sous l’indice de force relative (RSI), limitant davantage tout mouvement à la baisse. Par cela, les traders commenceront à se démener pour enregistrer des bénéfices, pour lesquels ils doivent aller au volume du côté acheteur et commencer à acheter pour clôturer leurs positions courtes.

La tendance à la baisse semble déjà ralentir car le prix DOGE ne semble pas en mesure de passer en dessous de 0,16 $. Ce même niveau a déjà apporté son soutien samedi et a stoppé la chute du couteau. Comme les traders devront enregistrer des bénéfices, ils doivent acheter DOGE, et comme les investisseurs cherchent à acheter des pièces DOGE avec cette remise, attendez-vous à une demande massive du côté acheteur et à une remontée des prix vers 0,25 $ d’ici la fin de cette période. la semaine.

Graphique journalier DOGE/USD

Si la tourmente actuelle des crypto-monnaies persiste et que Bitcoin étendrait sa vente à partir de samedi, attendez-vous à ce que le prix teste et dépasse la zone à 0,16 $ et recherchez un soutien supplémentaire vers 0,1 $ avec le S2 mensuel comme support et le plus bas à partir du milieu -Avril. Comme le RSI sera alors encore plus survendu, attendez-vous à ce que tout autre mouvement soit minime et ouvert à un renversement haussier.