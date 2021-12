Les traders XRP achètent à prix réduit, augmentant l’élan pour le rebond à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation est sous pression depuis que la vente de Bitcoin a accéléré la tendance à la baisse du XRP.

XRP détient déjà 25% des pertes en seulement six jours de bourse.

Alors que le RSI se négocie dans la zone de survente, attendez-vous à ce que les traders soient intéressés à commencer à acheter dans le creux.

Le prix Ripple (XRP) était déjà en retrait au début de la semaine dernière, avant même que Bitcoin ne s’effondre au cours du week-end et que le crash flash n’ait fait qu’accélérer la correction de l’action des prix XRP. Alors que les pertes montent vers 25 %, les investisseurs commencent à chercher à participer à l’action des prix car la remise devient très attrayante. La correction a peut-être encore de la marge, mais les acheteurs sont prêts à intervenir à 0,70 $ ou 0,62 $ pour un échange en fondu et à remonter le prix vers 1,05 $.

Les traders XRP sont prêts à pomper les prix

Le prix du XRP a été rejeté la semaine dernière à 1,05 $ et a vu les traders prendre le dessus, exécutant une action de prix inférieure à la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours, qui qualifiait déjà l’action de prix XRP de baissière et de tendance baissière. Le mouvement au cours du week-end avec Bitcoin n’a fait qu’accélérer ce mouvement et a avancé l’objectif de prix de 0,78 $ avec le niveau de support mensuel S1. Avec cette accélération, l’indice de force relative (RSI) a surchauffé et s’est négocié en territoire de survente.

Bien que le XRP semble toujours lourd et ait plus de place, quelques niveaux clés commencent à être mis sur le babillard des investisseurs où l’action des prix XRP pourrait les voir intervenir et commencer à acheter tout ce qu’ils voient. Un niveau est la ligne de tendance bleue descendante de la mi-août, qui a été très bien respectée et a déjà déclenché un rebond tout au long du mois d’octobre. Attendez-vous à ce que la ligne de tendance bleue fasse à nouveau la même chose, cette fois autour de 0,70 $.

Graphique journalier XRP/USD

Au cas où le rebond ne ferait pas l’affaire, attendez-vous à ce que le support entre 0,62 $ et 0,58 $ fasse l’affaire car ce dernier correspond au S2 mensuel et devrait attirer plus d’acheteurs car le RSI devra se refroidir et revenir vers le niveau 50 plus moyen. Si Bitcoin continue d’alimenter l’effet de débordement qui agit comme un vent contraire, attendez-vous à une éventuelle cassure en dessous de 0,52 $, ouvrant la porte à une autre poussée vers 0,30 $ avec le niveau de support mensuel S3 en fin de ligne.