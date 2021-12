La décentralisation de DeFi est une illusion : revue trimestrielle de la BRI | Cryptomonnaie

La finance décentralisée (DeFi) a un problème de centralisation et les décideurs devraient l’utiliser pour réguler le secteur, a déclaré la Banque des règlements internationaux (BRI) dans sa dernière revue trimestrielle.

La revue, publiée lundi par l’organisation de liaison et de coordination des banques centrales, a examiné les développements dans les intermédiaires financiers non bancaires mondiaux et a offert des perspectives politiques. La revue a consacré la première de ses cinq caractéristiques spéciales à discuter de la DeFi et de ses implications pour la stabilité financière.

DeFi cherche à améliorer l’efficacité des transactions financières en remplaçant les intermédiaires traditionnels comme les banques et les bourses par des contrats automatisés construits sur des blockchains. Au 3 décembre, DeFi était un marché de 162 milliards de dollars, en hausse de 26% par rapport à avril.

Bien qu’il y ait beaucoup de débats sur la façon dont un système sans intermédiaires peut être réglementé, selon le rapport de la BRI, les décideurs politiques ont un moyen d’y entrer. DeFi a un « besoin incontournable » de gouvernance centralisée, selon le rapport.

« Le point soulevé dans le dossier spécial est qu’il y a une limite à la mesure dans laquelle vous pouvez exécuter un système financier entier uniquement sur la base de ces transactions automatisées », a déclaré Hyon Song Shin, conseiller économique et responsable de la recherche à la BIS lors d’un point de presse lundi. .

Il y aura des occasions où les projets DeFi auront besoin d’une réorganisation ou d’un jugement, a déclaré Shina. « Je pense que c’est une question ouverte jusqu’où ce projet peut être poussé sans ce genre d’orientation centralisée. Je pense que c’est quelque chose que nous devrons clairement surveiller très attentivement.

Selon le rapport, la tendance des mécanismes de consensus de la blockchain à concentrer le pouvoir permet également à un petit nombre de parties prenantes de prendre facilement de grandes décisions.

« Les structures de gouvernance inhérentes à DeFi sont les points d’entrée naturels des politiques publiques », indique le rapport.

Malgré sa croissance rapide, DeFi est « autonome » et son potentiel de perturber le système financier dans son ensemble reste faible, selon la revue. Si, toutefois, DeFi devait se généraliser, ses vulnérabilités « graves » pourraient saper la stabilité financière.

Selon la fonctionnalité de 16 pages, ces vulnérabilités peuvent provenir de programmes de prêt sans intermédiaire ou de problèmes de liquidité dans les pièces stables – qui sont les crypto-monnaies indexées sur les actifs qui facilitent généralement les transactions dans les applications DeFi. D’autres vulnérabilités incluent l’interconnexion entre les applications DeFi et le manque de banques pour absorber les chocs potentiels, selon le rapport.

Illusion de décentralisation

« La nature décentralisée de DeFi soulève la question de savoir comment mettre en œuvre les dispositions de la politique », indique le rapport. « Nous soutenons que la décentralisation complète dans DeFi est une illusion. »

Un élément qui pourrait briser cette illusion est les jetons de gouvernance de DeFi, qui sont des crypto-monnaies qui représentent le pouvoir de vote dans les systèmes décentralisés, selon le rapport. Les détenteurs de jetons de gouvernance peuvent influencer un projet DeFi en votant sur des propositions ou des modifications du système de gouvernance. Ces organes directeurs sont appelés organisations autonomes décentralisées (DAO) et chacun peut superviser plusieurs projets DeFi.

« Cet élément de centralisation peut servir de base à la reconnaissance des plates-formes DeFi en tant qu’entités juridiques similaires aux entreprises », indique le rapport. Il a donné un exemple de la façon dont les DAO peuvent s’enregistrer en tant que sociétés à responsabilité limitée dans l’État du Wyoming.

« Ces groupes, et les protocoles de gouvernance sur lesquels reposent leurs interactions, sont les points d’entrée naturels pour les décideurs », indique le rapport.

Lors du briefing de lundi, Shin a expliqué qu’il y a trois domaines que les régulateurs pourraient aborder par le biais de ces organes organisationnels centralisés. Ceux-ci incluent la protection des consommateurs, la protection contre le blanchiment d’argent et les activités criminelles, et la stabilité financière – dans quelle mesure l’écosystème DeFi chevauchera le système financier conventionnel.

« Ensuite, il y a la question de savoir comment nous pensons ces nouvelles institutions, ces nouveaux arrangements dans le cadre de l’infrastructure des marchés financiers », a déclaré Shin.

Le rapport ajoute que ces points d’entrée devraient permettre aux autorités publiques de contenir les risques associés à la DeFi avant que l’industrie ne devienne trop importante et devienne une menace pour la stabilité financière.

Vulnérabilités

Le pouvoir de décision sur les blockchains DeFi court le risque d’être concentré dans un petit groupe de grands investisseurs, selon le rapport, une possibilité que la communauté DeFi discute de plus en plus des moyens de surmonter.

« La concentration peut faciliter la collusion et limiter la viabilité de la blockchain. Cela augmente le risque qu’un petit nombre de grands validateurs puissent obtenir suffisamment de puissance pour modifier la blockchain à des fins financières », indique le rapport.

Les grands validateurs pourraient également encombrer la blockchain avec des transactions artificielles entre leurs propres portefeuilles ou risquer des délits d’initiés, selon le rapport.

Le rapport souligne que les prêts via les plateformes DeFi sont généralement surdimensionnés, ce qui signifie qu’un prêt potentiel est inférieur à la valeur des actifs utilisés comme garantie.

« Mais les fonds empruntés dans un cas peuvent être réutilisés pour servir de garantie dans d’autres transactions, permettant aux investisseurs de constituer une exposition de plus en plus importante pour un montant donné de garantie », indique le rapport.

Cela crée un cycle où l’effet de levier permet d’acheter plus d’actifs pour le capital initial, selon le rapport. Lorsque la dette doit finalement être réduite, les investisseurs sont contraints de se départir de ces actifs, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix.

Le rapport met également en garde contre les vulnérabilités des pièces stables, les devises qui facilitent les transactions sur les plateformes DeFi. Les pièces stables comme le tether (USDT) « risquent des asymétries de liquidité » car elles sont adossées à des papiers commerciaux, qui sont des « titres à court terme avec des marchés secondaires illiquides ».

L’examen a averti que les pièces stables comme DAI, qui sont adossées à des actifs crypto, sont « exposées au risque de marché, car la valeur de ces actifs peut rapidement chuter en dessous de la valeur nominale des pièces stables ». L’arène de la cryptomonnaie n’a pas de solution de repli comme les banques qui peuvent fournir des liquidités en période de stress, selon le rapport.

La distance de DeFi par rapport au système financier traditionnel est susceptible de se réduire à mesure que les participants aux marchés traditionnels cherchent à se développer dans la crypto. Cela augmente le risque de débordements, selon le rapport.

« Cela pourrait potentiellement renforcer les liens entre les systèmes traditionnels et crypto », indique le rapport. L’approbation des États-Unis des fonds négociés en bourse (ETF) liés à des contrats à terme sur bitcoins cette année en est un exemple.

Compte tenu de la croissance rapide de ce secteur non réglementé, le rapport invite les décideurs politiques à prendre des mesures.

« Des garanties réglementaires contribueraient également à garantir que le potentiel innovant de DeFi apporte des avantages globaux à la finance », indique le rapport.