Les jetons sur le thème du métaverse et des chiens battent Bitcoin en tant que cryptos les plus performants en 2021 | Cryptomonnaie

Sur la base des gains, Shiba Inu, Sandbox et Axie Infinity sont les 3 principales crypto-monnaies de 2021.

Axie Infinity et Sandbox figurent parmi les 10 crypto-monnaies les plus performantes à mesure que l’adoption du métaverse et des jetons de jeu augmente.

Les altcoins se sont intensifiés, confirmant le déclin de la domination Bitcoin et la montée des métaverses et des jetons de jeu.

La domination de Bitcoin prend un coup en tant que métaverse, et les jetons sur le thème des chiens gagnent en popularité. Au cours des deux derniers mois, il y a eu une augmentation massive des adresses de portefeuille actives contenant Shiba Inu.

Shiba Inu, Axie Infinity et Sandbox dominent la liste des cryptos les plus performants

Shytoshi Kusama, chef de projet Shiba Inu et l’un des principaux développeurs, pense que SHIB est l’avenir du jeu. La crypto-monnaie sur le thème du chien est sur le point de changer la donne dans l’industrie du jeu blockchain.

L’équipe Shiba Inu s’est associée à AAA Games, un développeur célèbre, pour créer l’écosystème de jeu Shiba Inu. Au cours du week-end dernier, le nombre de détenteurs de Shiba Inu a franchi 1 040 000.

L’augmentation constante du nombre de détenteurs de jetons sur le thème des chiens peut être attribuée aux gains de 270 000 % offerts par Shiba Inu depuis le début de 2021.

Les jetons de jeu Metaverse et blockchain Axie infinity et Sandbox ont connu une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs. Axie Infinity et Sandbox ont offert 18 500 % et 12 500 % de bénéfices depuis janvier 2021, respectivement.

Alex Krüger, un analyste de crypto-monnaie, a révélé les 10 crypto-monnaies les plus performantes de 2021 dans son récent tweet :

Fait intéressant, la domination de Bitcoin continue de baisser à mesure que le métaverse et les jetons de jeu gagnent en popularité dans l’écosystème de la cryptomonnaie.

Les analystes de crypto-monnaie ont noté que malgré le crash éclair sur le marché global des crypto-monnaies, les jetons métaverse sont toujours en demande.

Sandbox a affiché des gains de près de 200% en novembre 2021. Le prix du jeton métaverse est actuellement dans une tendance à la baisse.

@imBagsy, un analyste pseudonyme de crypto-monnaie, pense que Sandbox a perdu sa tendance à la hausse.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont confirmé une capitulation mise en place avec des tonnes de potentiel de hausse.