Le sentiment BTC « comparable à un enterrement » – Cinq choses à surveiller en Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) commence une nouvelle semaine avec des commerçants qui digèrent encore l’impact de la dernière – une baisse de prix importante qui a vu 41 900 $ à un moment donné.

Une reprise modeste est maintenant en concurrence avec une résistance formidable, dont la première est de 50 000 $.

Alors qu’un sentiment de déjà vu imprègne les marchés, les analystes acceptent le fait que la fin du quatrième trimestre 2021 ne produira probablement pas le sommet soufflant qu’ils avaient prévu.

On craint également qu’un autre prix plancher BTC, plus profond, doive entrer avant qu’une véritable reprise n’ait lieu.

Que pourrait-il se passer dans les dernières semaines de l’année? Cointelegraph examine cinq facteurs sur le radar de tout le monde pour la semaine à venir.

Un premier trimestre « haussier » ?

Après avoir frôlé les 50 000 $ plus tôt ce week-end, BTC/USD est maintenant de retour autour de 48 000 $, soit une baisse de 16 % en une semaine.

Contre des sommets historiques de 69 000 $, la perte maximale pendant la nuit de vendredi est jusqu’à présent de 39% – significative, mais en aucun cas record en termes de Bitcoin.

Alors que les prédictions de prix se tarissent, l’attention se concentre désormais sur une reprise en 2022.

« Pour ce que ça vaut, mon scénario de base est que nous consolidons / étendons jusqu’à EOY, développons un régime de taux de financement / prime mixtes négatifs, avant le premier trimestre haussier « , a prédit William Clemente dans une discussion sur Twitter.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les marchés des produits dérivés se concentreront sur la durabilité de la reprise des prix après leur cascade de liquidations de positions.

Les événements de vendredi ont réussi à quelque peu « réinitialiser » l’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur Bitcoin aux niveaux observés pour la dernière fois en septembre à des niveaux de prix similaires au creux de la baisse.

Graphique d’intérêt ouvert à terme sur Bitcoin. Source : Coinglass

Nouvelles données de l’IPC, nouveaux problèmes d’inflation

Les marchés macroéconomiques sont déjà sur le fil du rasoir, mais cette semaine pourrait ajouter de l’huile sur le feu sous la forme de nouvelles données sur l’indice des prix à la consommation (IPC).

Prévues pour novembre, les lectures de l’IPC aux États-Unis devraient même dépasser le choc d’octobre de 6,2 % en glissement annuel.

Les pronostics des économistes ont été notés par Lyn Alden, commentatrice financière et fondatrice de Lyn Alden Investment Strategy. Elle a ajouté que le logement, un indicateur retardé qui n’était pas aussi présent le mois dernier, serait probablement un facteur dans les résultats.

L’inflation a déjà fait la une des journaux la semaine dernière après que Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, ait semblé impliquer que « transitoire » n’en était plus une description appropriée.

Bitcoin a immédiatement réagi et les traders scruteront de près les nouvelles données de l’IPC dans l’espoir d’une réponse instinctive similaire à celle d’octobre.

La crypto-monnaie, malgré la volatilité récente, est considérée comme la meilleure solution de contournement possible pour la protection du pouvoir d’achat, d’autant plus que l’inflation est en fait beaucoup plus élevée lorsque les actifs non couverts par l’IPC sont pris en compte.

« Tout le monde a une inflation à deux chiffres s’il la mesure correctement et a besoin de Bitcoin plus qu’il ne le pense », a averti le PDG de MicroStrategy Michael Saylor, un critique bien connu de l’IPC dans les cercles Bitcoin, à la fin du mois dernier.

Pendant ce temps, l’impression de monnaie par la banque centrale, notamment par la Fed, a récemment attiré les critiques publiques du chef d’un autre État souverain.

« Pouvez-vous simplement arrêter d’imprimer plus d’argent ? Vous ne ferez qu’empirer les choses », a répondu Nayib Bukele, président d’El Salvador, au discours « transitoire » de Powell.

« Vraiment. C’est une évidence.

Attention à l’écart !

Bitcoin fait face à un écart de contrats à terme «géant» cette semaine – un si grand qu’il ne se fermera peut-être pas immédiatement, mais les commerçants ne devraient pas l’oublier, a déclaré Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph.

Les traders de produits dérivés ne faisant qu’ajouter à la pression baissière ce week-end, les contrats à terme peuvent néanmoins constituer une cible pour une dynamique positive.

Les contrats à terme CME ont clôturé vendredi à 53 545 $, soit 5 000 $ de plus que les niveaux de prix au comptant au moment de la rédaction.

Conformément à la tradition, BTC/USD pourrait bien augmenter pour « combler » cet écart, ouvrant la voie à au moins une récupération de 50 000 $ et un soutien et peut-être même sa capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

« Il va y avoir un énorme écart de CME à 53,5 000 $ plus tard dans la journée », a prédit van de Poppe dimanche.

« Très souvent, comme 99% du temps, ils ferment à un moment donné. Au moins un niveau important à surveiller les semaines à venir si le marché continue de rebondir pour Bitcoin. »

CME Bitcoin Futures Graphique en bougie d’une heure montrant l’écart. Source : TradingView

La baisse, quant à elle, a réussi à combler un précédent écart à la baisse apparu fin novembre.

« Quelques mouvements minimes sur les marchés au cours du week-end, mais je m’attends à ce que la véritable volatilité se fasse sentir lorsque l’hebdomadaire s’ouvrira et que les contrats à terme pour les États-Unis seront à nouveau lancés », a ajouté van de Poppe.

Nouveaux échos de mars 2020 alors que le sentiment atteint son plus bas niveau en cinq mois

Bien que quelques mois seulement après l’oscillation des prix de septembre, le chaos de la semaine dernière fait le plus de comparaisons avec les événements de mars 2020.

À l’époque, comme aujourd’hui, le coronavirus a constitué la toile de fond de l’instabilité, le BTC/USD s’étant effondré de façon spectaculaire au cours d’une période qui a totalisé 60% au cours d’une seule semaine.

Cette fois-ci, les enjeux n’étaient pas aussi élevés, ce qui a conduit à des descriptions d’une « mini » rediffusion ce mois-ci.

Une différence clé réside dans la composition du marché : il y a 18 mois, les traders à effet de levier et leur influence sur les marchés étaient un phénomène beaucoup plus petit.

« Cette baisse de Bitcoin n’a PAS été motivée par le sentiment », a déclaré samedi Danny Scott, PDG de l’échange CoinCorner, dans une série de tweets.

«Cela a été motivé par les joueurs qui ont tiré parti et ont été liquidés. Le sentiment est toujours très haussier.

Alors que le sentiment reste intact, soutient Scott, le timing sert à renverser l’humeur positive et espère que 2021 se terminera avec un boom plutôt qu’un effondrement. Mars 2020 a vu une lente reprise par rapport aux creux, qui ne s’est accélérée qu’environ huit mois après.

Pendant ce temps, un regard sur le Crypto Fear & Greed Index met en évidence le choc parmi de nombreux acteurs du marché, avec 16/100 marquant à la fois une «peur extrême» et son score le plus bas depuis juillet.

« La peur n’a pas été aussi faible depuis le krach de mai », a ajouté van de Poppe à propos de l’indice.

« Le sentiment est littéralement comparable à un enterrement. Je l’aime bien. »

Indice de la peur et de la cupidité crypto. Source : Alternative.me

Taux de hachage de facto à des niveaux record

Un aspect de Bitcoin qui semble tout sauf baissier ? Fondamentaux du réseau.

La panique parmi les commerçants au comptant et les gros titres de la presse grand public apocalyptique n’a pas affecté l’activité clé du réseau de Bitcoin, soulignant la perspective à long terme des mineurs.

Même un plongeon à 42 000 $ n’a pas suffi à compromettre les performances, et le taux de hachage – une mesure de la puissance de calcul dédiée au réseau – reste proche des sommets historiques.

Différentes estimations donnent différentes définitions de ce qui était vraiment le taux de hachage Bitcoin le plus élevé jamais enregistré.

Selon la ressource populaire MiningPoolStats, le taux de hachage est à son plus haut niveau jamais soutenu.

Tableau des taux de hachage Bitcoin. Source : MiningPoolStats

La moyenne sur sept jours de Blockchain.com s’élève actuellement à 162 exahashs par seconde (EH/s) – pendant ce temps, 18 EH/s de moins que le record de répression d’avant la Chine en mai.

Graphique du taux de hachage moyen de Bitcoin sur 7 jours. Source : Blockchain.com

Quoi qu’il en soit, le mantra populaire reste que l’action des prix au comptant suit inévitablement les tendances du taux de hachage.

La difficulté, qui maintient Bitcoin en équilibre indépendamment des changements de taux de hachage, devrait maintenant augmenter d’un peu moins de 1% dans six jours. Auparavant, la métrique devait baisser pour une deuxième période consécutive.