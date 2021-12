Le marché de la crypto secoue à l’approche de la capitalisation boursière qui tombe en dessous de 2,2 millions de dollars | Cryptomonnaie

Alors que le marché des crypto-monnaies est connu pour sa volatilité et ses pics de prix potentiels, la correction subie ce week-end a semblé ébranler la confiance dans le marché dans son ensemble. Les prix étaient soumis à une pression croissante à la suite de l’annonce de la nouvelle variante Omicron et de la réaction observée sur les marchés boursiers, car nombre d’entre eux ont reculé en dessous des niveaux de support précédents. Aujourd’hui, la situation semble assez incertaine alors que BTC se négocie autour de 47 000 $ et que les investisseurs se concentrent sur les gros titres pour déterminer la gravité de l’affaire. Une chose à noter est que bien que les prix aient baissé dans tous les domaines, un regard sur le graphique ETH/BTC indique qu’une partie importante de l’argent a afflué dans Ethereum plutôt que dans la crypto principale et nous avons en fait vu la domination BTC chuter au plus bas niveau dans plusieurs mois. Bien que cela puisse indiquer le début d’un nouveau cycle sur le marché de la cryptomonnaie, on ne sait toujours pas comment les investisseurs réagiront aux futures fluctuations des prix dans cet environnement déjà déroutant.

Le PMI de la construction au Royaume-Uni et les ventes de voitures indiquent une amélioration des conditions

Les données d’aujourd’hui sur la construction d’IHS ont montré l’augmentation la plus rapide de la production de construction depuis quatre mois, due en partie à une augmentation robuste et accélérée des travaux commerciaux ainsi qu’à une baisse du nombre d’entreprises signalant des retards de fournisseurs et à la baisse de l’inflation des coûts des intrants à un creux de sept mois. . Bien que ce soient tous des signes positifs pour l’économie, la BoE continue de faire pression pour garder la politique monétaire et budgétaire sous contrôle et pour faciliter la poursuite de la reprise post-pandémique malgré d’éventuels événements inattendus.

Les chiffres d’immatriculation des voitures d’aujourd’hui brossent un tableau légèrement différent de la situation actuelle de l’économie britannique, avec des chiffres montrant une augmentation d’environ 1,7% sur une base mensuelle et un retour au niveau observé en novembre dernier. Cependant, alors que les pressions inflationnistes se poursuivent et que l’incertitude liée à la nouvelle variante augmente, nous pourrions voir un impact sur plusieurs secteurs de l’économie, y compris les ventes et les immatriculations de voitures, car les consommateurs s’inquiètent de la hausse des coûts.