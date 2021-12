Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto sont prêts à se redresser après le récent crash flash | Cryptomonnaie

La reprise des prix du Bitcoin est en vigueur et suggère qu’elle pourrait s’étendre jusqu’à 53 687 $.

Le prix d’Ethereum envisage un nouveau test de 4 500 $ et 4 660 $ alors que les marchés se redressent après le crash éclair du 4 décembre.

Le prix d’ondulation se verrouille sur le niveau psychologique de 1 $ alors qu’il oscille autour de 0,688 $.

Le prix du Bitcoin se consolide actuellement après une légère reprise après la vente brutale du 4 décembre. La récente augmentation de la pression d’achat a poussé BTC à la hausse, et les altcoins ont emboîté le pas. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’Ethereum, Ripple et d’autres continuent de grimper.

Le prix du Bitcoin veut grimper

Le prix du bitcoin est passé d’environ 57 000 $ à près de 40 000 $ en moins d’une journée, à partir du 4 décembre. Ce crash éclair a fait chuter l’ensemble du marché, provoquant des liquidations à tous les niveaux. Cependant, les investisseurs n’ont pas tardé à acheter la baisse, conduisant à une reprise rapide à 46 700 $.

Alors que cette hausse à court terme se stabilise actuellement autour de 49 010 $, les investisseurs peuvent s’attendre à une nouvelle hausse du prix du BTC jusqu’au premier obstacle critique à 53 687 $. Ce mouvement constituerait une hausse de 10 %.

Au-delà, il y a beaucoup d’investisseurs sous-marins, dont la majorité oscille autour du niveau psychologique de 60 000 $. Par conséquent, la hausse du BTC reste plafonnée à environ 53 000 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Si le prix du Bitcoin ne parvient pas à produire un sommet supérieur à 48 950 $ et atteint le niveau psychologique de 50 000 $ ou plus, cela indiquera que les acheteurs sont épuisés. Dans ce cas, si le gros crypto produit un plus bas inférieur à 46 698 $, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin reteste 40 867 $.

Une rupture de cette barrière invaliderait la thèse haussière.

Le prix de l’Ethereum tient le coup

Le prix de l’Ethereum a franchi le niveau psychologique de 4 000 $ et a retesté la barrière de 3 400 $. En raison de la pression d’achat rapide, l’ETH a récupéré à 3 890 $ et se négocie actuellement à 4 170 $. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de contrat intelligent poursuive son ascension vers l’obstacle de 4 500 $ après une ascension de 6 %.

Dans certains cas, le prix d’Ethereum pourrait s’étendre pour retester le niveau de résistance de 4 659 $, ce qui représente une hausse de 12% par rapport à la position actuelle.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, une panne du niveau de support de 3 890 $ déclenchera un crash de 12% à 3 400 $. Un creux inférieur à ce point d’ancrage invalidera le récit optimiste pour Ether.

Les prix d’ondulation luttent en dessous des barrières vitales

Le prix de l’ondulation a franchi directement le niveau psychologique de 1 $ et a atteint un creux à 0,583 $ alors que les marchés des crypto-monnaies ont plongé le 4 décembre. Bien que cette baisse initiale ait été abrupte, la reprise est actuellement en cours.

Jusqu’à présent, le prix du XRP a grimpé à 0,789 $ et les yeux pour continuer. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de remise augmente d’au moins 30 % avant qu’il ne teste à nouveau le niveau psychologique de 1 $ et se dirige vers la collecte des liquidités au-dessus de la barrière de résistance immédiate à 1,03 $.

Graphique XRP/USD sur 12 heures

Au contraire, si le prix du Bitcoin ne parvient pas à se redresser et continue de s’effondrer, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple emboîte le pas. Dans cette situation, le prix XRP pourrait revoir le niveau de support de 0,688 $. Cependant, une rupture de la barrière de la demande de 0,613 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.