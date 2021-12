La terre virtuelle dans le Metaverse a dominé les ventes de NFT au cours de la semaine dernière | Cryptomonnaie

Les terrains numériques sont très demandés sur ce qui est déjà un marché très lucratif, comme l’ont révélé les chiffres de vente NFT et Metaverse de la semaine dernière.

Les données de la plate-forme de mesures de l’industrie, NonFungible, indiquent qu’au cours de la semaine dernière, il y a eu plus de 300 millions de dollars de ventes NFT. Sur ce total, près d’un quart ont été consacrés à des terrains numériques dans le Sandbox Metaverse.

Au cours de la semaine dernière, chacune des dix meilleures ventes NFT Metaverse dans les cinq meilleures collections concernait des terrains numériques en jeu.

Le bac à sable a échangé un volume total de 70,5 millions de dollars pour 4 433 actifs au cours de la semaine dernière, ce qui en fait la collection Metaverse qui a engrangé le plus d’argent.

Bien que Decentraland se soit classé à la deuxième place pour le volume total échangé, les dix ventes de NFT métavers les plus chères au cours de la semaine dernière, allant de 225 000 MANA (758 250 $) à 50 000 MANA (220 000 $), étaient toutes sur le monde virtuel basé sur Ethereum. Decentraland a négocié un volume de 6,6 millions de dollars pour 399 actifs au cours de la semaine dernière.

Pendant ce temps, au cours des sept derniers jours, CryptoVoxels a négocié un volume d’environ 650 000 $ pour 81 actifs, Somnium Space a négocié 492 000 $ pour 40 actifs et SuperWorld a négocié 227 600 $ pour 506 actifs – tous leurs principaux échanges concernaient également des terres virtuelles.

Le Metaverse est une expérience de réalité virtuelle immersive d’Internet qui utilise la technologie blockchain et des jetons non fongibles (NFT) pour payer et posséder des articles en ligne. Par exemple, lorsque vous effectuez un achat dans le jeu, vous possédez réellement l’objet et êtes libre de le conserver, de l’échanger ou de le vendre.

Selon DappRadar, 106 millions de dollars de terrains Metaverse ont été vendus à plus de 6 000 commerçants au cours de la semaine se terminant le 2 décembre. « Sans aucun doute, les terrains Metaverse sont le prochain grand succès dans l’espace NFT. Avec des chiffres de vente record et des prix NFT en constante augmentation, les mondes virtuels sont le nouveau produit phare de l’espace crypto », a déclaré DappRadar dans un article de blog à l’époque.

En juin, une société d’investissement immobilier virtuel a battu le record de Decentraland pour le terrain numérique le plus cher jamais vendu après avoir dépensé 913 000 $ pour 259 parcelles.

Sur le marché NFT Opensea, Sandbox et Dentraland ont conservé leur place parmi les deux meilleures collections négociées sur la plate-forme au cours de la semaine dernière.