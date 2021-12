Outre la réalité virtuelle, à quelles autres utilisations le métaverse sert-il ? | Cryptomonnaie

C’est la saison du métaverse à ce stade. Les entreprises changent d’orientation car elles espèrent être les premières à entrer dans cette industrie d’un milliard de dollars, et c’est intéressant à voir.

Alors que les crypto-monnaies et autres concepts passionnants sont restés populaires au cours des dernières années, il commence à sembler que le métaverse est la dernière frontière.

Pour l’instant, personne ne sait même ce qu’est le métavers. Il y a eu des théories à ce sujet et comment cela fonctionnera, ainsi que si les marques pourront connecter leurs métavers pour une expérience encore plus immersive ou si elles choisiront simplement de faire les choses par elles-mêmes. Cependant, ce que tout le monde semble comprendre, c’est qu’il s’agit peut-être du jeu de réalité virtuelle (VR) le plus avancé de tous les temps.

Il ne fait aucun doute que la réalité virtuelle est la base du métavers. Les gens auront l’opportunité de s’engager eux-mêmes et leur environnement, en interagissant avec tout ce qui les entoure dans un nouveau monde plus libre et beaucoup plus excitant.

Mais le métaverse n’est pas seulement un jeu de réalité virtuelle glorifié. Bien que l’aspect VR soit sans aucun doute important, il convient de noter que le métaverse ne concerne pas seulement la VR. Il y a une raison pour laquelle bon nombre des marques les plus populaires au monde se rendent dans le métavers, et la réalité virtuelle n’est pas nécessairement toute l’histoire.

Divertissement et conte

L’une des fonctions du métaverse qui est déjà appliquée est le divertissement. À la base, le métavers consiste à rassembler les gens et à leur permettre de partager des expériences amusantes. Il s’agit de la capacité de partager des expériences plus immersives que celles que l’on peut trouver dans le monde physique. N’importe qui peut être qui il veut être et faire ce qu’il veut.

Tout comme dans le monde physique, le divertissement peut également être optimisé dans le métaverse. En novembre, le chanteur primé aux Grammy Awards Justin Bieber a annoncé qu’il organiserait Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience – un concert en direct, grâce à un partenariat avec Wave.

Grâce à la technologie de Wave, le public a pu interagir avec Bieber, chanter avec lui et même le rejoindre sur scène pour certaines performances. L’événement a servi de précurseur à ce à quoi pourrait vraiment ressembler le divertissement dans le multivers. Les gens peuvent s’amuser avec leurs artistes préférés, ainsi qu’entre eux.

Cela présente une opportunité pour n’importe qui dans l’espace de divertissement. Vous pouvez organiser des concerts et inviter du monde, vous permettant ainsi à tous de vous amuser. Alors que le monde sort toujours prudemment de la pandémie de coronavirus, de nombreuses personnes ont encore des problèmes avec les grands rassemblements. Cela est aggravé par les craintes d’une nouvelle variante Omicron du virus, qui fait déjà sourciller.

À l’avenir, le divertissement dans le métaverse sera une affaire énorme. Il sera intéressant de voir les marques qui réussissent à faire quelque chose avec cela et comment leurs tactiques évoluent au fil du temps.

Optimisation du jeu

L’industrie du jeu a longtemps cherché quelque chose pour l’améliorer. Au cours des dernières années, il est devenu plus évident que le monde a besoin de quelque chose de mieux que le mode de jeu habituel du un contre un.

Ensuite, les jeux en ligne multijoueurs sont arrivés. Ces jeux ont complètement bouleversé l’industrie avec leurs étonnantes capacités de construction du monde et de narration. Soudain, il semblait qu’il y avait une nouvelle direction à prendre pour les jeux.

Le métaverse est un autre développement intéressant qui pourrait bouleverser l’industrie du jeu. De nos jours, les sociétés de jeux cherchent à devenir des marques de divertissement plus établies. Nous avons vu Travis Scott gérer un concert au sein de Fortnite, tandis que de nombreux autres artistes utilisent ces jeux pour atteindre leurs fans de différentes manières.

Même les jeux qui veulent juste se concentrer sur le gameplay peuvent toujours profiter des avantages du métavers. Axes Metaverse, un jeu de bataille royale développé par Azur Games, offre l’une des histoires et des opportunités de jeu les plus élégantes, ainsi qu’une chance pour les joueurs de gagner leur vie. C’est un gagnant-gagnant pour tout le monde.

Axes Metaverse offre un large éventail d’avantages, y compris, mais sans s’y limiter, un environnement étendu où les joueurs pourront échanger et vendre leurs actifs pour de l’argent réel. Ainsi, en plus de simplement profiter de votre jeu, vous gagnez également de l’argent. Combinez cela avec la narration impressionnante du jeu et vous trouverez un jeu attrayant et intrigant alimenté par le métaverse.

Avec le métaverse, les jeux s’améliorent très rapidement. Ils peuvent attirer différents types de joueurs – ceux qui sont intéressés à jouer réellement, ceux qui veulent juste explorer et ceux qui recherchent la valeur de divertissement supplémentaire dans les jeux eux-mêmes. Tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut jouer.

Vitrines de produits

Les marques pourraient également utiliser le métaverse pour montrer certains de leurs nouveaux produits avant leur lancement. Considérez-le comme une projection avancée – ou une salle d’exposition.

Récemment, Nike a lancé Nikeland – son propre métaverse sur Roblox. Le métaverse permet aux participants d’entrer, de vivre des expériences impressionnantes et d’essayer du contenu sur le thème du sport. Ainsi, vous pouvez faire du sport avec vos amis ou explorer le métavers ensemble.

Bientôt, Nike pourra intégrer ses produits dans Nikeland. Ainsi, lorsque l’entreprise souhaite lancer une nouvelle paire de chaussures, elle pourrait les envoyer à Nikeland pour voir comment les gens les aiment. Une fois qu’un participant les a testées, il peut décider de mettre les chaussures dans la vraie vie.

Une opportunité de commercialisation

Le métaverse pourrait également être la prochaine frontière du marketing. L’astuce est simple : une fois qu’un métaverse devient suffisamment grand pour attirer les gens, les marques peuvent approcher ses développeurs pour y placer des publicités ciblées.

Ces publicités n’ont pas nécessairement besoin d’être intrusives. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’être placés stratégiquement afin que les gens du métavers puissent interagir avec eux s’ils le souhaitent. Ainsi, les marques ont plus de visibilité et peuvent attirer plus de clients.

Bien sûr, c’est un autre domaine où il sera intéressant de voir comment les marques s’en tirent. Il y a une discussion à avoir sur la façon dont les publicités seraient ciblées et sur ce que les sociétés de marketing peuvent faire pour s’assurer qu’elles obtiennent une visibilité maximale pour leurs publicités. Cependant, il y a certainement une opportunité ici pour tout le monde.