La performance des prix d’Ethereum surpasse Bitcoin alors que l’ETH atteint un sommet de 3 ans contre BTC | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a fait preuve de résilience car il s’est rapidement remis du récent krach du marché de la cryptomonnaie.

L’ETH a surperformé Bitcoin et a atteint un sommet en trois ans sur le graphique ETH/BTC.

Un éminent analyste crypto a suggéré que les investisseurs utilisaient Ethereum comme couverture.

Le prix de l’Ethereum s’est démarqué des autres actifs de crypto-monnaie, car Bitcoin et la plupart des altcoins ont eu du mal à se remettre des pertes récentes. Bien que la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se soit effondrée à 3 400 $ au cours du week-end, l’ETH tient fermement contre BTC, atteignant un sommet de trois ans sur le graphique ETH/BTC.

Ethereum a éclipsé les pertes contre Bitcoin

Le prix de l’Ethereum a atteint un sommet de trois ans sur le graphique ETH/BTC le 5 décembre, atteignant 0,857 BTC, le niveau le plus élevé depuis mai 2018. Malgré l’effondrement du marché le 4 décembre, le jeton de couche 1 a récupéré la plupart de ses pertes, tandis que Bitcoin et autres altcoins ont du mal à monter en flèche.

Graphique ETH/BTC sur 12 heures

Selon l’éminent analyste crypto Crypto Birb, « il semble que les investisseurs prennent l’ETH comme couverture ici », car Ethereum s’est rapidement rétabli contre BTC.

Lukas Enzerdorfer-Konrad, chef de produit chez Bitpanda, a déclaré que la clôture mensuelle ETH/BTC en novembre était la meilleure depuis près de quatre ans et que les traders pourraient continuer à avoir « un peu de puissance pour une course supplémentaire ».

Le prix de l’Ethereum pour faire face à un obstacle difficile à 4 300 $

Le prix d’Ethereum a réussi à récupérer un niveau de support critique à 4 000 $, ce qui suggère que l’ETH a fait preuve de force et semble prêt à marquer des niveaux plus élevés.

Le premier obstacle pour le prix d’Ethereum semble être au niveau de retracement de 78,6 % de Fibonacci à 4 211 $. L’ETH sera confronté à un obstacle difficile à 4 323 $, où les moyennes mobiles simples (SMA) de 21, 50 et 100 sur douze heures convergent. Si le jeton parvient à dépasser ce niveau, les traders peuvent être incités à viser le plus haut du 26 novembre à 4 551 $ ensuite.

De plus grandes aspirations viseront le plus haut historique à 4 868 $ et le prix d’Ethereum pourrait être préparé pour un décollage vers le niveau d’extension de Fibonacci de 127,2 % à 5 762 $.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Cependant, les investisseurs doivent noter que le prix de l’Ethereum doit rester au-dessus du niveau psychologique à 4 000 $ pour que les perspectives haussières soient validées.

La première ligne de défense pour le prix d’Ethereum est au plus bas du 28 octobre à 4 115 $, puis au plus bas du 22 novembre à 4 022 $. Si la pression de vente augmente, l’ETH pourrait chuter vers la ligne de tendance de support de 3 914 $ avant de baisser pour atteindre le SMA de 200 sur douze heures à 3 865 $.