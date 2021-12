Le marché peut-il revenir à une tendance haussière après une chute brutale ? | Cryptomonnaie

Le marché essaie de récupérer ses positions perdues car toutes les pièces de la liste des 10 premières sont à nouveau dans la zone verte.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

BTC/USD

Malgré la croissance actuelle, le taux de Bitcoin (BTC) a baissé de près de 10 % au cours de la semaine dernière.

Graphique BTC/USD par TradingView

En analysant le calendrier hebdomadaire, Bitcoin (BTC) est entré dans une tendance baissière à moyen terme car il a cassé la ligne de support vitale et se négocie actuellement en dessous de la barre des 50 000 $. Les traders doivent revenir au-dessus de 53 000 $ et prendre l’initiative pour que la tendance haussière se poursuive.

De plus, le volume des transactions a augmenté, ce qui signifie que les traders peuvent avoir fixé leurs positions.

Bitcoin se négocie à 49 422 $ au moment de la publication.

SOL/USD

Solana (SOL) se sent bien mieux que Bitcoin (BTC) car son taux a augmenté de 3% au cours de la semaine dernière.

Graphique SOL/USD par TradingView

Solana (SOL) se négocie dans un large canal entre le support à 180 $ et la résistance à 259 $. Malgré une chute récente, les acheteurs gardent l’initiative après une fausse rupture du support. À l’heure actuelle, il y a de bonnes chances de voir la poursuite des échanges latéraux dans la fourchette de 200 $ à 210 $.

SOL se négocie à 196,37 $ au moment de la publication.

LUNA/USD

LUNA est le plus gros gagnant aujourd’hui car il a déjà commencé à se négocier plus haut qu’avant la chute du marché. Il a augmenté de 63 % au cours des sept derniers jours.

Graphique LUNA/USD par TradingView

LUNA a établi un nouveau sommet à 78 $ par rapport à l’augmentation du volume des transactions. À l’heure actuelle, l’action de prix la plus probable se négocie latéralement entre 70 $ et 78 $. Cependant, si les acheteurs peuvent briser la résistance et la fixer au-dessus, la hausse peut se poursuivre jusqu’à 85 $ et plus.

LUNA se négocie à 74,59 $ au moment de la publication.

DOGE/USD

DOGE se négocie à l’opposé de LUNA avec une variation de prix de -12,54% par rapport à la semaine précédente.

Graphique DOGE/USD par TradingView

DOGE est plutôt plus baissier que haussier car il a dépassé le niveau vital de 0,20 $ et se négocie actuellement en dessous de celui-ci. Malgré la chute brutale, les acheteurs ont besoin d’accumuler de l’énergie pour restaurer les positions perdues.

S’ils parviennent à le faire et à continuer à négocier autour de 0,17 $, il est possible de voir un test de la zone de liquidité autour de 0,25 $.

DOGE se négocie à 0,1750 $ au moment de la publication.

SHIB/USD

SHIB a meilleure mine que DOGE car le prix de la pièce meme n’a baissé que de 2% au cours de la semaine dernière.

Graphique SHIB/USD par vue de trading

SHIB a fait une fausse cassure du support à 0,00003528 $, suivie d’un rebond. Jusqu’à ce que le prix reste au-dessus, les traders continuent de contrôler la situation. Cependant, s’ils perdent l’initiative, la chute peut se poursuivre jusqu’au support le plus proche à 0,00002010 $. Globalement, le niveau de 0,00003528 $ est très important pour les acheteurs s’ils souhaitent revenir aux niveaux précédents.

SHIB se négocie à 0,00003728 $ au moment de la publication.