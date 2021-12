Le prix de Cardano vise des gains de 25% alors que les métriques en chaîne signalent une reprise | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano récupère 15 % en rebondissant sur le niveau de support de 1,192 $.

Une augmentation du volume social et en chaîne laisse entendre qu’une montée en puissance rapide est probable pour ADA.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un nouveau test de la barrière de 1,749 $ après une hausse de 27 %.

Le prix de Cardano se consolide après une reprise rapide après le crash éclair du 4 décembre. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la prochaine étape établisse un sommet plus élevé et renverse le récit haussier. De plus, les mesures en chaîne pour ADA suggèrent également que ce mouvement est possible.

Prix ​​Cardano prêt pour un mouvement haussier

Le prix de Cardano s’est effondré de 32% entre le 2 et le 4 décembre, mais a réussi à rebondir sur le niveau de support de 1,192 $. Ce nouveau test a permis à ADA de récupérer de 15 % par rapport à son niveau actuel de 1,370 $.

Cette baisse intervient après 12 semaines consécutives de baisse du prix Cardano. Autant dire que ADA est en territoire de survente. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA établisse un sommet supérieur à 1,446 $, confirmant le début d’une reprise.

Faire cela suggérera que ADA est prêt à retester le prochain niveau de résistance à 1,606 $. Effacer ce niveau mettra 1,749 $ sur son chemin. Si ADA teste à nouveau ce niveau, le run-up constituera une ascension de 27% par rapport à la position actuelle.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock prend en charge cette course à pied jusqu’à 1,749 $, qui montre que l’obstacle important pour ADA s’étend de 1,56 $ à 1,71 $. Ici, environ 554 850 adresses qui ont acheté le soi-disant « tueur d’Ethereum » sont « hors de l’argent ». Par conséquent, une montée à ces niveaux est probable avant que la reprise ne voit une augmentation de la pression de vente.

Carte ADA GIOM

Alors que les données de transaction montrent qu’un niveau de résistance élevé est présent autour de 1,70 $, le volume social est hors des graphiques, faisant allusion à un intérêt massif de la vente au détail. La métrique de volume social pour Cardano est passée de 328 à 3059 au cours des dernières 24 heures, indiquant une augmentation de 832%. Fait intéressant, cette hausse a été observée pour la dernière fois en août, juste avant que l’ADA n’atteigne un sommet historique à 3,10 $.

ADA volume social

Enfin, le volume en chaîne pour ADA a atteint un sommet plus élevé de 3,86 milliards et 4,33 milliards entre le 3 et le 4 décembre, tandis que le prix Cardano a produit un creux plus bas au cours de la même période.

Cette bifurcation du volume en chaîne et du prix ADA révèle une divergence baissière, laissant entendre que le prix Cardano est prêt pour une hausse.

Tableau des volumes en chaîne ADA

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Cardano, un échec à établir un sommet supérieur à 1,446 $ révélera que les acheteurs ne veulent pas ou ne peuvent pas saisir l’occasion. Dans une telle situation, ADA pourrait baisser pour tester à nouveau le niveau de support de 1,192 $.

Si le prix de Cardano produit un plus bas inférieur à 1,192 $, cela invalidera la thèse haussière et pourrait faire planter ADA pour retester le plancher de support de 1,02 $.