Binance envisage de devenir une société britannique enregistrée malgré les revers réglementaires | Cryptomonnaie

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la bourse prévoyait de s’étendre au Royaume-Uni au cours des six à 18 prochains mois, malgré les instructions du régulateur du pays de cesser ses activités au début de l’année.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a révoqué la capacité de Binance à négocier en Grande-Bretagne en juin, dans le cadre d’une vaste répression réglementaire sur les échanges crypto. Binance est l’un des plus grands échanges crypto au monde.

Pour devenir une société d’actifs crypto enregistrée au Royaume-Uni, la plate-forme doit se conformer aux contrôles du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Pour répondre à ces exigences, Zhao a indiqué que la société envisageait de créer une société spécifique au Royaume-Uni, similaire à sa filiale Binance.US.

Zhao a déclaré au Telegraph le 4 décembre que Binance prévoyait de demander une licence FCA, ayant embauché « un certain nombre d’anciens agents de réglementation du Royaume-Uni » et « quelques centaines de personnes chargées de la conformité » depuis l’avis de la FCA en juin.

En octobre, le géant de l’échange de crypto-monnaies a embauché l’ancien chef des relations internationales de la Dubai Financial Services Authority (DFSA), en tant que responsable de la liaison réglementaire pour contribuer à faciliter de meilleures relations avec les organismes de réglementation internationaux.

Zhao a également indiqué que la plate-forme est « entièrement réengagée » avec les régulateurs et est en train d’apporter « un certain nombre de changements très substantiels » dans « les offres de produits, nos processus internes et la façon dont nous travaillons avec les régulateurs ».

Avec l’approbation de la FCA, Binance pourrait proposer des produits tels que des contrats à terme et des dérivés au Royaume-Uni. En septembre, Binance a annoncé que les utilisateurs australiens auraient 90 jours pour clôturer leurs positions sur les contrats à terme, les options et les tokens à effet de levier alors que les régulateurs continuaient de faire monter la pression. .

Binance a également précédemment suspendu la négociation de produits dérivés pour les utilisateurs en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas dans le cadre d’un plan plus large visant à cesser de proposer ces produits à travers l’Europe.

En août, la FCA a publié un avis de surveillance déclarant qu’elle n’était « pas capable » de superviser efficacement Binance car elle n’avait pas répondu aux questions concernant son siège.

La bourse a nié toutes les allégations de manipulation du marché, mais se heurte toujours à la résistance de nombreuses juridictions, dont l’Allemagne, la Malaisie et la Corée du Sud.