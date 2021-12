Shiba Inu sous la zone de capitulation, SHIBA risque de revenir à 0,000030 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’est négocié en dessous d’un niveau critique de profil de volume.

Le sentiment baissier reste robuste et il existe peu de support au sein du système Ichimoku.

La pression à la baisse pourrait être maintenue avec un léger soulagement en vue.

Le prix de Shiba Inu, comme le reste du marché des crypto-monnaies, a connu des difficultés depuis le crash éclair de samedi matin. Alors que les traders ont pu rallier SHIBA 25% au-dessus des plus bas de samedi, la pression vendeuse a repris dimanche.

Shiba Inu dans une fourchette de prix très volatile et faible

Le prix de Shiba Inu clôture son chandelier du dimanche en dessous d’un niveau de support critique qui indique qu’une vente rapide est probable. La grande zone rectangulaire rouge représente une plage comprise entre 0,000030 $ et 0,000036 $. Le profil de volume entre ces deux niveaux est extrêmement fin et avertit que tout mouvement inférieur à 0,000036 $ pourrait déclencher une baisse rapide et facile.

Des preuves de la vitesse de la baisse ont été quelque peu observées lors de la vente de samedi, mais il s’agissait principalement d’un épisode de NOS (vente non organique). NOS est un terme technique pour décrire toute action sur les prix qui se fait principalement en raison d’ordres d’achat et de vente au repos ou, comme c’est souvent le cas sur le marché des crypto-monnaies, de liquidations forcées de positions à effet de levier sur les marchés dérivés. Le crash éclair de samedi est un parfait exemple de ce à quoi ressemble NOS et à quoi devrait ressembler la reprise attendue.

Graphique Ichimoku journalier SHIBA/USDT

Les commerçants verront probablement un test inférieur en raison de la clôture des prix Shiba Inu à l’intérieur de cette zone de prix. Le support Ichimoku le plus proche est à 0,000025 $ lorsque le Chikou Span atteint le sommet du Cloud (Senkou Span A).

Pour invalider ou au moins donner une pause à la configuration baissière actuelle, le prix de Shiba Inu devrait clôturer au-dessus du Kijun-Sen quotidien à ou au-dessus de 0,000042 $.