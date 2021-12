SafeMoon atteint simultanément un crash flash et un hack BitMart, de nouveaux plus bas historiques atteints | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon a atteint de nouveaux plus bas historiques.

L’échange de crypto-monnaie BitMart a été piraté avec environ 200 millions de dollars de crypto volés.

Configuration commerciale à faible risque et à haute récompense – mais la confiance est désormais un problème.

L’action des prix de SafeMoon est peut-être l’histoire la plus triste et la moins sûre de tous les altcoins actuellement échangés. Malheureusement, une combinaison de circonstances horribles a amené SafeMoon à des évaluations sans valeur.

SafeMoon se négocie en dessous de 0,00001 $, punissant les hodlers et les traders avec de nouveaux plus bas historiques

SafeMoon a été l’une des réussites élogieuses de ces derniers mois. C’est peut-être difficile à oublier, mais SafeMoon a atteint un nouveau plus bas historique (à l’époque) le 27 septembree à 0,000001 $, puis s’est redressé jusqu’au 29 octobree pour un gain de 593 % à 0,000007 $. Puis, à partir du 29 octobree au 4 décembree, SafeMoon a capitulé à plus de 88 % vers un nouveau plus bas historique à 0,0000009 $.

Si le crash éclair de samedi n’a pas suffi à générer une pression de vente importante, l’insulte s’est ajoutée à l’injure avec la nouvelle du piratage BitMart. Selon PeckShield Inc., les pertes ont été estimées à 200 millions de dollars avec SafeMoon, Binance Coin et Floki Inu parmi les cryptos prises via une faiblesse de portefeuille chaud entre le réseau Smart Chain de Binance et Ethereum.

Cependant, cela peut créer une opportunité commerciale qui pourrait générer des gains importants. SafeMoon maintient une large base de fans et les spéculateurs de détail adorent SafeMoon comme un altcoin privilégié. Déjà, un nombre substantiel de spéculateurs se sont entassés sur SafeMoon aux nouveaux plus bas historiques, ralliant SafeMoon à plus de 54% par rapport aux plus bas historiques. Le Tenkan-Sen quotidien à 0,000002 $ est l’endroit où le prix SafeMoon fera probablement face à son premier test de résistance.

Graphique Ichimoku journalier SafeMoon/USDT

Les commerçants doivent faire attention aux préoccupations concernant la capacité de SafeMoon à maintenir une zone de valeur cohérente et quel type d’impact, le cas échéant, le SafeMoon volé aura sur son prix actuel.