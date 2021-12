Decentraland passera en dessous de 3 $ malgré la récupération de MANA après un crash flash | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland a surperformé le marché plus large de la cryptomonnaie lors du crash éclair de samedi.

Des conditions de surachat extrêmes subsistent et une véritable correction reste probable.

Des divergences baissières extrêmes sur le graphique hebdomadaire indiquent une baisse profonde.

L’action des prix décentralisée, avant le crash éclair, a montré des signes de ralentissement et de ralentissement. Cependant, comme le flash-crash était dû à NOS (vente non organique), les perspectives pour Decentraland n’ont pas changé.

Decentraland prix à corriger de 30%, récupération flash-crash pas important

Le prix décentralisé et les secteurs plus larges du métaverse et des jetons de jeu restent fortement surachetés. Parabolique est le nom pour cela. Un faux sentiment de soulagement a probablement été ressenti par les traders après une reprise spectaculaire et une clôture quotidienne positive samedi. Cependant, ce sentiment peut ne pas durer.

NOS (Non-Organic Selling) est un terme technique pour décrire toute action sur les prix qui se fait principalement en raison d’ordres d’achat et de vente au repos ou, comme c’est souvent le cas sur le marché des crypto-monnaies, des liquidations forcées de positions à effet de levier sur les marchés dérivés. Le crash éclair de samedi est un parfait exemple de ce à quoi ressemble NOS et à quoi devrait ressembler la reprise attendue.

Il reste un écart massif sur le graphique hebdomadaire en chandeliers de prix Decentraland et ses oscillateurs. L’indice composite et le graphique en chandeliers ne montrent pas de divergences significatives sur le long terme. Mais entre l’indice de force relative et l’indice composite, il existe une divergence massive et prolongée. Cette divergence est connue sous le nom de divergence baissière régulière.

Une divergence baissière régulière se produit lorsque des sommets plus élevés sont atteints sur le graphique en chandeliers, mais des sommets inférieurs sont atteints dans l’indice de force relative. Une divergence baissière régulière est un avertissement que la tendance actuelle peut faire face à une correction imminente ou à un large changement de tendance.

Graphique Ichimoku hebdomadaire MANA/USDT

La probabilité que cela se produise est forte en raison des conditions de surachat extrêmes de l’indice de force relative. De plus, la pente de l’indice de force relative, de l’indice composite et du %B ont une pente qui dépasse 45 degrés, générant un modèle de « crochet » baissier. La zone projetée pour le support majeur est proche de la zone de valeur de 3,00 $.

Cette perspective baissière à court terme est invalidée si le prix Decentraland atteint un nouveau record de clôture hebdomadaire.