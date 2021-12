Ethereum surpasse Bitcoin, ETH regagne la majorité de ses pertes de crash flash | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum, à l’instar du marché plus large des crypto-monnaies, a subi un crash éclair massif lors de la séance de négociation tôt à minuit samedi.

17 % de pertes à un moment donné ont été mesurées.

Pendant le reste de la journée de samedi, la pression acheteuse a effacé la quasi-totalité des pertes du jour au lendemain.

La performance des prix Ethereum samedi a été tout simplement spectaculaire. Considérant que la majeure partie du marché des altcoins est en baisse de quinze à vingt pour cent, la clôture quotidienne d’Ethereum en baisse de seulement 4% témoigne de sa force.

Le prix de l’Ethereum récupère la quasi-totalité de sa perte due au crash flash, surperformant facilement le marché au sens large

Le prix d’Ethereum a connu l’un des crashs flash les plus rapides et les plus profonds depuis mai. Le moment de l’effondrement n’aurait pas pu être plus parfait : minuit, heure normale de l’Est (New York). Les traders pourraient pousser Etheruem au niveau de prix de 3 503 $ avant qu’un renversement haussier ne se produise.

Les deux principaux niveaux de support qui maintiennent le prix d’Ethereum à la hausse sont Senkou Span B à 3 700 $ et le troisième nœud de volume le plus élevé du profil de volume 2021 à 3 410 $. Bien que très haussier à court terme, l’indécision demeure et des risques à la baisse.

Malgré la reprise massive, le prix de l’Ethereum reste à l’intérieur du Cloud quotidien – une zone en proie à l’indécision, la volatilité et les faux pas. Le Cloud est l’endroit où les comptes de trading vont mourir. Etheruem a besoin d’une clôture quotidienne égale ou supérieure au niveau de prix de 4 650 $ pour se convertir en un marché haussier à part entière.

Le prix de l’Ethereum est plus baissier ici, en particulier avec le Chikou Span sous les chandeliers et dans l’espace ouvert. La cassure du drapeau baissier sur l’indice de force relative s’ajoute aux perspectives baissières. Cependant, le niveau de survente final à 40 dans l’indice de force relative pourrait apporter un certain soutien.

Graphique Ichimoku quotidien ETH/USD

Le seuil que les traders doivent atteindre pour convertir le prix Ethereum en un marché baissier est une fourchette de prix beaucoup plus gérable que la conversion en un marché haussier. Par exemple, alors qu’Ethereum a besoin d’un mouvement de 15 % au-dessus de 4 000 $ pour se convertir en un marché haussier, les vendeurs à découvert n’ont besoin que d’un mouvement de 7 % en dessous de 4 000 $ pour convertir Ethereum en un marché baissier.

Toute clôture quotidienne à 3 700 $ ou en dessous positionnerait Ethereum en dessous du Cloud et en territoire de marché baissier.