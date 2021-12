Le crash flash de Cardano atteint un support majeur, l’ADA s’inverse vers 3,00 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est l’une des 10 premières crypto-monnaies à maintenir un chandelier hebdomadaire haussier après la pression de vente de vendredi.

Un soutien important à court terme demeure.

Une combinaison de cycles temporels et d’une défense haussière est susceptible de se transformer en une course haussière massive.

Le prix de Cardano n’a pas été à l’abri du crash flash massif du jour au lendemain qui a affecté le marché plus large des crypto-monnaies. Dans l’ensemble, l’action des prix de Cardano reste une déception pour les détenteurs à long terme – mais une exception pourrait être faite pour l’activité de trading de la semaine dernière. Au milieu de la pression de vente intense de vendredi qui a vu de nombreux altcoins enregistrer des pertes en pourcentage à près de deux chiffres et des pertes hebdomadaires importantes, Cardano a maintenu une clôture hebdomadaire positive.

Le prix Cardano forme une base pour servir de rampe de lancement à 3,00 $ et plus

L’action des prix de Cardano la semaine dernière a passé une bonne majorité du temps à établir et à lutter pour un soutien aux niveaux de prix de 1,45 $ à 1,50 $. Certaines des zones de support les plus importantes pour Cardano existent près du niveau de 1,50 $ : 2021 Volume Point Of Control et le sommet du Cloud (Senkou Span A). La capacité de Cardano à maintenir ce niveau au milieu d’une faiblesse beaucoup plus forte sur le marché des altcoins donne aux traders une idée de la direction probable de Cardano.

Et puis le flash-crash au cours de la séance de négociation de minuit à New York s’est produit. À un moment donné, Cardano s’est effondré de plus de 25 %, tombant en dessous du prix hebdomadaire de Senkou Span B. Le prix de Cardano s’est depuis rétabli et se maintient maintenant au-dessus de Senkou Span B.

Un facteur décisif soutenant l’idée que Cardano fera une nouvelle course de traders est l’état de l’indice composite. Les flèches sur le graphique ci-dessous pointent vers la semaine du 5 novembree swing bas dans l’indice composite (la deuxième lecture la plus basse de l’histoire de Cardano) et son chandelier correspondant directement au-dessus de lui et la ligne de l’indice composite de la semaine dernière à son chandelier correspondant.

Le chandelier montre des clôtures plus basses et des plus bas plus bas, tandis que l’indice composite montre des plus bas plus élevés. Lorsque cet écart apparaît, on parle de divergence haussière régulière. Une divergence haussière régulière est un avertissement pour les acteurs du marché que la récession actuelle pourrait bientôt s’inverser, que la demande de pression de vente a diminué et que les acheteurs interviendront probablement. Cette divergence est apparue lorsque Cardano a trouvé un support contre deux niveaux clés qui s’ajoutent à la perspectives haussières.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ADA/USDT

Les risques à la baisse sont probablement limités au niveau de 1,25 $, où existent le Senkou Span B hebdomadaire et une partie finale d’un nœud à volume élevé. Cependant, en dessous se trouve une vaste mer de rien – un territoire de crash flash existe à toute clôture hebdomadaire ou quotidienne en dessous de la zone de valeur de 1,25 $.