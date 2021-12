Sandbox plonge de 30% et trouve des acheteurs, SAND pourrait encore descendre à 3 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bac à sable fera face à une forte correction après avoir terminé un cycle temporel baissier.

Des conditions de surachat extrêmes peuvent peser Sandbox avant le crash du crypto flash.

Un mouvement correctif est essentiel pour maintenir un marché sain.

Le prix du bac à sable a été l’un des principaux moteurs du métaverse et de l’espace des jetons de jeu, surpassant facilement ses pairs. Ses performances depuis octobre 2021 ont été tout simplement spectaculaires, mais un véritable recul et un mouvement correctif post-crash flash se profilent.

Le gain de prix du bac à sable de 1 010 % s’est effondré de plus de 30 % au début de la séance de samedi

Le prix du bac à sable est passé de 0,75 $ le 28 octobre 2021 à son plus récent sommet historique de 8,48 $ le 25 novembre – une augmentation presque folle sur une période mensuelle. Cependant, rien ne monte éternellement, et SAND risque particulièrement de subir un mouvement violent vers le bas.

Dans l’analyse de Gann, WD Gann a écrit sur un cycle temporel qu’il a appelé son « cycle de la mort ». C’est un cycle de sept semaines (quarante-neuf à cinquante-deux jours). Gann a écrit que tout instrument dont la tendance est forte ou excessive sur sept semaines a une très forte probabilité d’un mouvement correctif rapide ou d’un changement de tendance plus large. Dans le cas du prix Sandbox, le mouvement a été fort et à un pas excessif.

L’indice de force relative est configuré pour un marché haussier, avec des niveaux de surachat à 80 et 90. Le prix du bac à sable n’a presque pas de pairs sur le graphique hebdomadaire lorsqu’il s’agit de dépasser le niveau 90. De plus, l’indice composite a enregistré de nouveaux sommets historiques. Ajoutez à cela l’écart énorme entre le corps du chandelier hebdomadaire de la semaine dernière et le Tenkan-Sen, et vous avez une recette mûre pour une baisse significative.

Le prix du bac à sable a un retracement anticipé au retracement de Fibonacci à 50 % à 3,00 $. Ce retracement de Fibonacci à 50% est tiré du plus haut historique au plus bas de la barre forte hebdomadaire – la méthode désormais standard pour dessiner le retracement de Fibonacci définie par Connie Brown.

Graphique Ichimoku journalier SAND/USDT

Cependant, le prix du bac à sable reste en mode de découverte des prix, de sorte que toute petite baisse peut continuer à être achetée et que de nouveaux sommets historiques continueront d’être atteints. La prudence doit toujours être observée lorsqu’un instrument se négocie dans un état parabolique.