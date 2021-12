Dogecoin chute de 36% et se redresse alors que DOGE cherche un renversement massif à 0,39 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin chute en dessous de la zone de valeur clé de 0,18 $.

Les niveaux de résistance clés continuent de baisser et ajoutent de la pression à tout élan haussier.

Ne pas détenir 0,18 $ pourrait être synonyme de catastrophe.

L’action des prix Dogecoin a testé des niveaux inférieurs à la zone de support finale à 0,18 $. Le crash crypto de samedi matin a envoyé Dogecoin en chute libre en dessous du support clé, mais il a récupéré une grande partie de ce crash. En conséquence, Dogecoin est toujours menacé de revenir à des niveaux à un chiffre.

Le prix du Dogecoin s’effondre de plus de 40%

Le prix du Dogecoin s’est échangé en dessous du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen hebdomadaires au cours des cinq dernières semaines consécutives. Pendant ce temps, il a testé à plusieurs reprises le niveau de support principal au niveau de 0,18 $, mais les vendeurs n’ont pas réussi à intervenir pour pousser Dogecoin d’une falaise. Au fil du temps, les niveaux d’Ichimoku à court terme se sont rapprochés de plus en plus bas.

La route vers le haut pour Dogecoin est extrêmement difficile, et les acheteurs qui veulent attendre une entrée conservatrice auront une longue attente devant eux.

Une entrée d’achat prudente est au niveau de prix de 0,27 $. Si Dogecoin a un chandelier hebdomadaire proche ou supérieur à 0,27 $, cela signifie qu’il a clôturé au-dessus du point de contrôle de volume hebdomadaire Tenkan-Sen, Kijun-Sen et 2021. Le Chikou Span sera toujours en dessous des chandeliers et la clôture sera toujours en dessous du Cloud, mais une clôture à ou au-dessus de 0,27 $ amorce le processus de hausse.

Le prix Dogecoin devra clôturer, au minimum, à 0,39 $ pour remplir toutes les conditions d’une entrée Idéal Bullish Ichimoku Breakout. Bien que cela semble être une distance importante, Dogecoin a fait de nombreux mouvements massifs plus élevés que par le passé.

Graphique Ichimoku hebdomadaire DOGE/USDT

Des risques à la baisse subsistent cependant. Le grand rectangle rouge sur le graphique représente la partie la plus fine du profil de volume 2021. Si Dogecoin a un chandelier quotidien ou hebdomadaire proche du niveau de prix de 0,175 $, un crash flash vers le prochain nœud de volume élevé à 0,08 $ est très probable.